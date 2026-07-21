Море в Анапе остыло до 23 градусов. Какая температура воды на других курортах?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая температура воды на курортах Краснодарского края 21 июля

21 июля Краснодарский ЦГМС опубликовал данные о температуре воды на курортах региона. Самое холодное Черное море сейчас в Анапе — всего 23 °C. В Новороссийске и Геленджике вода чуть теплее — 24 °C и 25 °C соответственно.

Холодный июнь и апвеллинг:

Самое комфортное для купания Черное море в Тамани, Туапсе и Сочи — 26 °C.

На Азовском море зафиксировали самые высокие показатели температуры воды: в Ейске, Приморско-Ахтарске, а также в станице Должанской она прогрелась до 27 °C.

Ранее Юга.ру писали, что в начале рабочей недели в Краснодарском крае прогнозируют жаркую и сухую погоду.

Азовское море Анапа Геленджик Ейский район Курорты и туризм Приморско-Ахтарский район Темрюкский район Туапсинский район Черное море

Новости

«Колыбель панельного домостроения»: в Краснодаре пройдет прогулка по КМР с архитектором
Полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля
Росприроднадзор зафиксировал в Таганроге загрязнение воздуха после атаки БПЛА на порт
Комитет ЮНЕСКО вновь потребовал остановить стройку на плато Лагонаки в Адыгее
Госдума легализовала оборот криптовалюты
Самолет Москва — Краснодар едва не отправился в рейс с нетрезвым пилотом

Лента новостей

Реклама на сайте