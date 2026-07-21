Море в Анапе остыло до 23 градусов. Какая температура воды на других курортах?

Синоптики рассказали, какая температура воды на курортах Краснодарского края 21 июля

21 июля Краснодарский ЦГМС опубликовал данные о температуре воды на курортах региона. Самое холодное Черное море сейчас в Анапе — всего 23 °C. В Новороссийске и Геленджике вода чуть теплее — 24 °C и 25 °C соответственно.

Холодный июнь и апвеллинг: Температура моря в Новороссийске опустилась ниже нормы в начале лета

Самое комфортное для купания Черное море в Тамани, Туапсе и Сочи — 26 °C.



На Азовском море зафиксировали самые высокие показатели температуры воды: в Ейске, Приморско-Ахтарске, а также в станице Должанской она прогрелась до 27 °C.