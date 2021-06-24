На Кубани нашли тело туриста, которого унесло течением полтора месяца назад в Адыгее

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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24 июня в Белореченском районе обнаружили тело мужчины, который бросился на помощь двум тонувшим туристам, но тоже оказался в воде

Напомним, что 8 мая в поселке Каменномостском два туриста из Астраханской области отдыхали на берегу реки Белой. Один из них зашел в воду и попросил друга сфотографировать его на телефон. Мужчину стало уносить течением реки. Его приятель попытался помочь, однако его тоже унесло. 

На помощь мужчинам бросился проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии Валентин Зимовцев, но не удержался и тоже оказался в воде. Всех мужчин унесло вниз по течению реки.

Спасатели начали искать туристов, прерываясь только с наступлением темноты. Первое тело обнаружили 11 мая в хуторе Грозном Майкопского района, спустя три дня в поселке Тульском пешие группы обнаружили тело второго мужчины.

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Больше 20 дней после этого продолжались поиски Валентина Зимовцева. Помощь спасателям оказывали сотрудники МВД по Адыгее, волонтеры, всадники «Шыу хасэ», спасатели Краснодарского поисково-спасательного отряда. Применялись беспилотные авиационные системы.

Тело третьего туриста обнаружили 24 июня в Белореченском районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В инстаграме ГУ МЧС России по Адыгее подтвердили, что речь идет о Валентине Зимовцеве.

«Мы приносим наши самые искренние соболезнования всем родным и близким Валентина Зимовцева. Для нас он настоящий герой, не пожалевший собственной жизни, спасая чужую», — сказали в МЧС.

Напомним, накануне в Успенском районе 12-летнюю девочку унесло течением реки. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Белореченский район Курорты и туризм МЧС Происшествия Следственный комитет

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