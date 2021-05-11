Спасатели Адыгеи обнаружили тело в зоне поиска трех туристов. Их унесло течением реки Белой четыре дня назад

Адыгея

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В Адыгее с 8 мая ищут трех туристов, которых унесло течением в районе Хаджохской теснины. Рассказываем, что известно на данный момент

Что случилось? 8 мая в поселке Каменномостском в районе Хаджохской теснины троих туристов унесло течением реки Белой. Спасатели обследовали каньон реки на рафте и берег реки ниже по течению, однако поиск не дал результатов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Как это произошло? Утром 9 мая в СК Адыгеи рассказали подробности случившегося. Следователи выяснили, что накануне около 15:00 две жителей Астраханской области отдыхали на берегу реки и один из них решил сделать фото. Он зашел в воду и попросил приятеля сфотографировать его на телефон.

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Мужчину, находившегося в реке, стало уносить сильным течением. Его приятель попытался помочь, однако его тоже понесло. Мимо проходил 36-летний житель Калмыкии, увидел происходящее, и бросился на помощь утопающим и сорвался в воду. Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки. Следователи проводят проверку.

Как шли поиски? Поисково-спасательные мероприятия на реке Белой шли с 8 мая, приостанавливаясь с наступлением темного времени суток. Изначально в поисках участвовали 23 человека, позже их число увеличилось до 60. Также возросло количество спецтехники — с 6 до 11. В поисках задействованы два плавсредства.

Погодные условия осложняли поиски туристов. Так, например, 9 мая шел сильных дождь, однако спасателям удалось обследовать более 50 км прибрежной линии и реки Белой по течению. Начальник МЧС Адыгеи Станислав Илющенко в тот день встретился с родственниками пропавших.

За 10 мая спасатели обследовали почти 72 км. 11 мая поиски продолжились. В 15:00 было обнаружено тело человека в хуторе Грозном Майкопского района. Его личность устанавливается. Поиски пропавших туристов продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Курорты и туризм Майкопский район МЧС Происшествия Следственный комитет

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Спасатели Адыгеи обнаружили тело в зоне поиска трех туристов. Их унесло течением реки Белой четыре дня назад
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