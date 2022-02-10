В Сочи спасатели ищут монаха, которого смыло сильным течением горной реки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

9 февраля в горном селе Аибга при переходе через реку пропал один из послушников скита. Его так и не нашли

Вечером 9 февраля спасателям ЮРПСО сообщили, что в селе Абига в Сочи при переходе через реку Псоу смыло потоком воды одного из четырех послушников скита. Монахи сначала сами искали пропавшего, а потом вызвали спасателей.

Читайте также:

В район села направил группу из 11 сотрудников ЮРПСО. Из-за большой территории поисков приняли решение привлечь авиацию.

По данным на 10 февраля, в район поисковой операции вылетел вертолет Ка-32. Также спасатели обследуют русла рек Псоу и Безымянка.

Местные жители рассказывают, что обычно река Псоу не такая бурная, однако из-за дождей уровень воды там значительно поднялся.

МЧС Сочи Спасение

Новости

В Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус
В Сочи спасатели ищут монаха, которого смыло сильным течением горной реки
В Краснодаре на 40 минут остановились трамваи на углу Гоголя и Железнодорожной
В Сочи чиновник потратил на покупку квартиры 3,4 млн рублей, которых официально не получал
Краснодарские чиновники пообещали отремонтировать улицу Круговую в 2022 году
В Краснодаре почти достроили школу на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей

Лента новостей

Мимоза цветет круглый год
Сегодня, 15:32
Мимоза цветет круглый год
Сочинский «Дендрарий» добавит технологии для безопасности растений
В историческом квартале Краснодара хотят снести все ветхие постройки
Вчера, 17:47
В историческом квартале Краснодара хотят снести все ветхие постройки
Что это за квартал и какие на него планы у мэрии?
Чайка, которая ещё в полёте
8 февраля, 14:16
Чайка, которая ещё в полёте
Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке

Реклама на сайте