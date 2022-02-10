В Сочи спасатели ищут монаха, которого смыло сильным течением горной реки

9 февраля в горном селе Аибга при переходе через реку пропал один из послушников скита. Его так и не нашли

Вечером 9 февраля спасателям ЮРПСО сообщили, что в селе Абига в Сочи при переходе через реку Псоу смыло потоком воды одного из четырех послушников скита. Монахи сначала сами искали пропавшего, а потом вызвали спасателей.

В район села направил группу из 11 сотрудников ЮРПСО. Из-за большой территории поисков приняли решение привлечь авиацию.