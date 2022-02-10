В Сочи спасатели ищут монаха, которого смыло сильным течением горной реки
9 февраля в горном селе Аибга при переходе через реку пропал один из послушников скита. Его так и не нашли
Вечером 9 февраля спасателям ЮРПСО сообщили, что в селе Абига в Сочи при переходе через реку Псоу смыло потоком воды одного из четырех послушников скита. Монахи сначала сами искали пропавшего, а потом вызвали спасателей.
В район села направил группу из 11 сотрудников ЮРПСО. Из-за большой территории поисков приняли решение привлечь авиацию.
По данным на 10 февраля, в район поисковой операции вылетел вертолет Ка-32. Также спасатели обследуют русла рек Псоу и Безымянка.
Местные жители рассказывают, что обычно река Псоу не такая бурная, однако из-за дождей уровень воды там значительно поднялся.
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