«Россети Кубань» инвестирует в энергокомплекс Кубани и Адыгеи 8 млрд рублей

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»
    © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»

Объем инвестиций «Россети Кубань» в модернизацию и строительство новых объектов энергокомплекса Краснодарского края и Республики Адыгея в 2022 году составит 8 млрд рублей

Вложения компании позволят ввести в эксплуатацию 530 МВА мощности, а также 490 км новых линий электропередачи.

В настоящее время энергетики реализуют инвестпроект под Новороссийском, где строится новая подстанция 110 кВ «Южная Озереевка» и 22 км высоковольтных линий электропередачи.

Для развития энергосистемы Краснодара, пригорода и соседних районов ведется реконструкция девяти подстанций с увеличением их мощности на 146 МВА. Это исключит перегруз в пиковый период и позволит подключить новых потребителей.

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На территории Адыгеи за 2022 год энергетики проведут модернизацию подстанций 110 кВ «Черемушки» и «Северная», 35 кВ «Энем», «Комбизавод», «Тульская», «Садовая». Проекты реализуются по соглашению о сотрудничестве между кабинетом министров Адыгеи, группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенному в 2020 году.

В 2022 году «Россети Кубань» продолжит реконструкцию трех подстанций в Сочи классом напряжения 110 кВ — «Пасечная», «Кудепста», «Адлер». После модернизации трансформаторная мощность этих центров увеличится в два раза. На реконструкцию этих энергообъектов будет направлено 2,3 млрд рублей.

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Также предусмотрена модернизация подстанций в Белореченском, Армавирском, Ейском, Каневском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Ведутся подготовительные работы по инвестпроектам на 2022–2023 годы в сочинском, краснодарском, лабинском энергорайонах.

Как сообщали ранее Юга.ру, компания «Россети Кубань» завершила ремонт семи ЛЭП в Сочи.

Инвестиции Россети Кубань Энергетика

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