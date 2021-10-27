Компания «Россети Кубань» с начала 2021 года выдала потребителям 556 МВт мощности

Энергетики «Россети Кубань» подключили к сетям более 22 тыс. потребителей на Кубани и в Адыгее.

Всего специалисты получили около 33 тыс. заявок на присоединение к сетям и увеличение мощности. За год компания выдала 556 МВт мощности потребителям в Краснодарском крае и Адыгее. Всего потребители запросили 1 тыс. 244 МВт мощности.

Подать заявку на услуги компании «Россети Кубань» можно на сайте портал-тп.рф.

Среди новых абонентов есть объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы и учреждения здравоохранения и образования. Электроэнергией обеспечили около 65 социально значимых объектов и 10 крупных фермерских хозяйств Кубани и Адыгеи. Кроме того, в Новороссийске подключили устройства мощностью 14 МВт для электроснабжения проектируемых рефрижераторных площадок.