Энергетики «Россети Кубань» подключили 22 тыс. абонентов Кубани и Адыгеи за 2021 год
Компания «Россети Кубань» с начала 2021 года выдала потребителям 556 МВт мощности
Энергетики «Россети Кубань» подключили к сетям более 22 тыс. потребителей на Кубани и в Адыгее.
Всего специалисты получили около 33 тыс. заявок на присоединение к сетям и увеличение мощности. За год компания выдала 556 МВт мощности потребителям в Краснодарском крае и Адыгее. Всего потребители запросили 1 тыс. 244 МВт мощности.
Подать заявку на услуги компании «Россети Кубань» можно на сайте портал-тп.рф.
Среди новых абонентов есть объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы и учреждения здравоохранения и образования. Электроэнергией обеспечили около 65 социально значимых объектов и 10 крупных фермерских хозяйств Кубани и Адыгеи. Кроме того, в Новороссийске подключили устройства мощностью 14 МВт для электроснабжения проектируемых рефрижераторных площадок.
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Большинство новых потребителей энергокомпании — представители льготной категории и юрлица с требуемой мощностью до 15 кВт.
«Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией — это вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое», — отметили в пресс-службе компании.
Также там подчеркнули, что «Россети Кубань» справляется со всеми обязательствами по договорам, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.