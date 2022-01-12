В Сочи и Туапсинском районе «Россети Кубань» отремонтируют 400 км ЛЭП

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»
    © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»

В 2022 году энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» отремонтируют 400 км линий электропередачи

Они намерены отремонтировать высоковольтное оборудование на 38 подстанциях 110 кВ и провести расчистку 450 га трасс ЛЭП в Туапсинском районе и на территории Большого Сочи. 90% ремонтных мероприятий энергетики планируют завершить до начала летнего курортного сезона.

Специалисты проведут плановые ремонты на воздушных и кабельных линиях электропередачи. На воздушных ЛЭП заменят 549 опор и 1442 изолятора. Также запланирована перетяжка проводов, замена арматуры, ремонт и покраска фундаментов опор.

На подстанциях 110 кВ «Джубга» и «Каменка» энергетики отремонтируют силовые трансформаторы, а в 82 трансформаторных пунктах — электрооборудование. Также запланировано капитальное обслуживание систем связи, автотранспорта, приборов и систем учета.

Мероприятия по техобслуживанию и ремонту будут выполняться в течении всего года, поэтому подготовка к летнему сезону начинается зимой. Это актуально для курортной зоны, где в летний период нагрузка на сети повышается.

Как сообщали ранее Юга.ру, Адыгейский филиал «Россети Кубань» установил 3 тыс. умных счетчиков.

Россети Кубань Сочи Туапсинский район Энергетика

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