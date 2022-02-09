Компания «Россети Кубань» завершила ремонт семи ЛЭП в Сочи

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»
    © Изображение пресс-службы компании «Россети Кубань»

Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт семи линий электропередачи

Специалисты провели работы на 8-м км воздушных ЛЭП: заменили 55 опор и 6 км провода. Это улучшит качество энергоснабжения 300 жителям Лазаревского и Хостинского районов Сочи.

Линии электропередачи были брошены владельцами, а их ненормативное состояние препятствовало бесперебойному электроснабжению. Отсутствие технического обслуживания приводило к нарушениям в подаче электроэнергии в «бесхозных» домах и транзитных сетях.

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«Компанией «Россети Кубань» проведена масштабная работа по консолидации сетей в 2021 году. На баланс Сочинских электросетей принято более 95 км воздушных линий электропередачи и 24 комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью более 13 МВА. Эти энергообъекты внесены в план ремонтной программы. Поэтапно каждый из них будет приведен к установленным стандартам качества»,— отметил директор Сочинского филиала «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

Завершены работы на улицах: Греческая, Мазмай, Гурыт, Асэрэтх, Бехтерева, Таганрогская, Декабристов, в переулках Буковом и Вольном.

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Бесхозяйными энергообъекты признаются, если они не имеют собственника либо владелец не установлен или отказался от обязательств по техобслуживанию оборудования. Бесхозяйные сети — потенциальный источник аварий, одна из главных причин потерь электроэнергии и снижения качества энергоснабжения.

Специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» продолжают укреплять сетевые активы. С 2020 года энергокомпания приняла 172 энергобъекта.

Как сообщали ранее Юга.ру, компания «Россети Кубань» установила 270 тыс. умных счетчиков.

Россети Кубань Сочи Энергетика

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