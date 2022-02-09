Компания «Россети Кубань» завершила ремонт семи ЛЭП в Сочи
Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт семи линий электропередачи
Специалисты провели работы на 8-м км воздушных ЛЭП: заменили 55 опор и 6 км провода. Это улучшит качество энергоснабжения 300 жителям Лазаревского и Хостинского районов Сочи.
Линии электропередачи были брошены владельцами, а их ненормативное состояние препятствовало бесперебойному электроснабжению. Отсутствие технического обслуживания приводило к нарушениям в подаче электроэнергии в «бесхозных» домах и транзитных сетях.
«Компанией «Россети Кубань» проведена масштабная работа по консолидации сетей в 2021 году. На баланс Сочинских электросетей принято более 95 км воздушных линий электропередачи и 24 комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью более 13 МВА. Эти энергообъекты внесены в план ремонтной программы. Поэтапно каждый из них будет приведен к установленным стандартам качества»,— отметил директор Сочинского филиала «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.
Завершены работы на улицах: Греческая, Мазмай, Гурыт, Асэрэтх, Бехтерева, Таганрогская, Декабристов, в переулках Буковом и Вольном.
Бесхозяйными энергообъекты признаются, если они не имеют собственника либо владелец не установлен или отказался от обязательств по техобслуживанию оборудования. Бесхозяйные сети — потенциальный источник аварий, одна из главных причин потерь электроэнергии и снижения качества энергоснабжения.
Специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» продолжают укреплять сетевые активы. С 2020 года энергокомпания приняла 172 энергобъекта.
Как сообщали ранее Юга.ру, компания «Россети Кубань» установила 270 тыс. умных счетчиков.