Компания «Россети Кубань» завершила ремонт семи ЛЭП в Сочи

Линии электропередачи были брошены владельцами, а их ненормативное состояние препятствовало бесперебойному электроснабжению. Отсутствие технического обслуживания приводило к нарушениям в подаче электроэнергии в «бесхозных» домах и транзитных сетях.

Специалисты провели работы на 8-м км воздушных ЛЭП: заменили 55 опор и 6 км провода. Это улучшит качество энергоснабжения 300 жителям Лазаревского и Хостинского районов Сочи.

«Компанией «Россети Кубань» проведена масштабная работа по консолидации сетей в 2021 году. На баланс Сочинских электросетей принято более 95 км воздушных линий электропередачи и 24 комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью более 13 МВА. Эти энергообъекты внесены в план ремонтной программы. Поэтапно каждый из них будет приведен к установленным стандартам качества»,— отметил директор Сочинского филиала «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

Завершены работы на улицах: Греческая, Мазмай, Гурыт, Асэрэтх, Бехтерева, Таганрогская, Декабристов, в переулках Буковом и Вольном.