«Россети Кубань» построят новую подстанцию в пригороде Новороссийска

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы компании «Россети Кубань»
    © Фото пресс-службы компании «Россети Кубань»

Компания «Россети Кубань» построит новый питающий центр за 1,4 млрд рублей

Компания «Россети Кубань» построит подстанцию 110 кВ «Южная Озереевка» и высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) в пригороде Новороссийска. На реализацию проекта потратят около 1,4 млрд рублей. 

Энергообъекты разгрузят действующие питающие центры в промзоне на черноморском побережье Краснодарского края. Они обеспечивают как промышленную инфраструктуру, так и бытовых потребителей в ближайших населенных пунктах — селах Широкая Балка, Южная Озереевка, Большие Хутора и на нескольких курортах. 

На новой подстанции установят два силовых трансформатора мощностью 10 МВА. Энергообъект оснастят современными элегазовыми и вакуумными выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения отечественного производства. Кроме того, там заработают высокотехнологичные системы автоматизации и управления, устройства релейной защиты, системы связи и передачи информации.

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Для двух новых воздушных ЛЭП высокого класса напряжения установят 187 опор и смонтируют 50 км провода. Длина ЛЭП составит более более 20 км.

Строительство проходит в зоне со сложным горным рельефом. Специалисты уже завершили работы нулевого цикла, установили фундаменты под подстанционное оборудование. Сейчас строители монтируют опоры ЛЭП. Проект планируют зкончить в 2022 году.

Новороссийск Россети Кубань Энергетика

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