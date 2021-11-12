«Россети Кубань» построят новую подстанцию в пригороде Новороссийска

Компания «Россети Кубань» построит подстанцию 110 кВ «Южная Озереевка» и высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) в пригороде Новороссийска. На реализацию проекта потратят около 1,4 млрд рублей.

Энергообъекты разгрузят действующие питающие центры в промзоне на черноморском побережье Краснодарского края. Они обеспечивают как промышленную инфраструктуру, так и бытовых потребителей в ближайших населенных пунктах — селах Широкая Балка, Южная Озереевка, Большие Хутора и на нескольких курортах.

На новой подстанции установят два силовых трансформатора мощностью 10 МВА. Энергообъект оснастят современными элегазовыми и вакуумными выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения отечественного производства. Кроме того, там заработают высокотехнологичные системы автоматизации и управления, устройства релейной защиты, системы связи и передачи информации.