На причале Таманского терминала произошел пожар

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео «Чистой Тамани», instagram.com/pristine_taman/
    © Кадр из видео «Чистой Тамани», instagram.com/pristine_taman/

7 февраля на причале Таманского терминала два часа тушили пожар

Как сообщил «Протокол», 7 февраля около 15:00 на терминале «Тамань» начался пожар. Экоактивисты «Чистой Тамани» написали в своем инстаграме, что возгорание случилось на погрузочной машине, а шлейф дыма с угольной пылью протянулся на несколько километров от пожара.

В пресс-службе «Таманьнефтегаза» (входит в состав ГК «ОТЭКО») журналисты Юга.ру узнали, что возгорание на терминале навалочных грузов произошло в 15:26, когда подрядчик работал над модернизацией лентоочистителя конвейера. Аварийно-спасательная служба компании потушила пожар за два часа, никто не пострадал. Как уверили в компании «Таманьнфтегаз», ущерба природе ситуация не нанесла.

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Активисты «Чистой Тамани» заявили, что терминал «известен грубыми нарушениями техники безопасности». По их словам, в январе на терминале сгорел экскаватор, потому что уголь не увлажняют, а при возгорании рабочие тушат его без воды.

В «Таманьнефтегазе» опровергли обвинения в нарушении техники безопасности.

«Информация о якобы имевшем место возгорании стакера-реклаймера и нарушениях техники безопасности, появившаяся ранее в социальных сетях, не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Напомним, в конце января блогер и путешественник Михаил Зарубин призвал отменить строительство химзавода «ОТЭКО» на Таманском полуострове, назвав его «Чернобылем ХХI века». По его мнению, химикаты будут загрязнять воду. Компания «ОТЭКО» прокомментировала эту публикацию, подчеркнув, что основным приоритетом холдинга является сохранение окружающей среды. Ранее Юга.ру рассказывали, что думают жители, активисты и представители холдинга о строительстве завода.

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