«Они создают бомбу замедленного действия»: в Тамани хотят построить химзавод по производству метана. Вот что говорят об этом жители

Юга.ру попытались выяснить, почему активисты против идеи строительства химзавода в Тамани и что говорят о проекте представители холдинга «ОТЭКО»

Что случилось? В 2016 году между администрацией Краснодарского края и холдингом «ОТЭКО» было подписано соглашение о строительстве в порту «Тамань» химзавода и площадки для хранения и погрузки опасных веществ. Из-за пандемии планы изменились и проект затянулся, но в конце 2020 года глава «ОТЭКО» Мишель Литвак заявил, что строительство завода начнется не позднее 2022 года.

Мощности завода позволят производить ежегодно до 1,5 млн тонн аммиака, 5,5 тонн метанола и более 2 млн тонн карбамида.

Почему местные жители против? В поселке Волна на данный момент проводится перевалка нефтепродуктов и угля. Местные жители говорят, что сейчас они «травятся» испарениями от перевалки мазута в порту и считают, что новое химическое производство ухудшит экологию. 27 июня жители поселка опубликовали видеообращение к президенту Путину с просьбой остановить строительство завода. Активисты считают, что природные условия Таманского полуострова не подходят для таких химических предприятий. «Уже сейчас люди травятся испарениями от перевалки мазута в порту. Угольная пыль летит по всей округе. Также здесь сейсмозона до 10 баллов. Часто бывают штормовые ветра и залповые ливни», — говорят жители в обращении.

Также активисты создали петицию против строительства завода. На момент публикации ее подписали 58 тыс. 401 человек. Юга.ру связались с Екатериной Чеботаревой, членом общественной экологической организации «Чистый воздух Тамани». Она назвала проект «бомбой замедленного действия» из-за угрозы населению и экологии. По мнению Екатерины, «ОТЭКО» проводит очень выборочные экспертизы, например, не учитывая сейсмоопасность Таманского полуострова.

« Они почему-то не рассматривают варианты землетрясения . У нас бывают толчки до 9-10 баллов. А ведь 10 баллов не выдержит никакая конструкция. «ОТЭКО» все говорят о высоких технологиях, но две недели назад у них железнодорожные пути размыло ливнем. Какие же это высокие технологии?», — сказала Чеботарева.

Что говорят в «ОТЭКО»? В начале мая «ОТЭКО» объявила о начале процедуры оценки воздействия на окружающую среду проектируемых заводов. На первом этапе планировалось обсуждения проекта с общественностью и встреча с местными жителями. 12 июня состоялась встреча «ОТЭКО» с жителями Таманского сельского поселения. На заседании представители компании подчеркнули, что беспокойства напрасны и заводы не представляют опасности. 30 июня на рабочей встрече с представителями казачества генпроектировщик завода Евгений Бугаев заявил, что современные технологии переработки газа безвредны для окружающей среды . Также представители «ОТЭКО» обещают, что газоперерабатывающие заводы будут находиться под ежедневным контролем Ростехнадзора. 2 июля пресс-служба «ОТЭКО» предоставила Юга.ру результаты оценки воздействия на окружающую среду. Экспертиза показала, что проект допустим по экологическим нормам, но только при соблюдении технологических норм и проведении природоохранных мероприятий. В беседе с Юга.ру генпроектировщик завода Евгений Бугаев заявил, что строительство завода будет вестись в промышленной зоне порта «Тамань», на расстоянии от 4 до 8 км от населенных пунктов. Такое расположение позволит выдержать экологические нормы и избежать негативного воздействия на людей . Также Евгений подчеркнул, что метанол и аммиак не представляют опасности при соблюдении правил и использовании современных технологий. «В рамках оценки воздействия на окружающую среду независимые эксперты-экологи провели расчёты, которые показали, что максимальное предполагаемое воздействие от деятельности завода не превысит предельно допустимых концентраций ни в атмосфере, ни в акватории, ни на суше», — сказал генпроектировщик завода. Что думают о проекте власти? В 2019 году президент России Владимир Путин посетил Темрюкский район и ознакомился с работой портово-индустриального парка группы компаний «ОТЭКО». После этого Вениамин Кондратьев назвал «ОТЭКО» стратегическим партнером Краснодарского края. Губернатор подчеркнул, что строительство завода позволит создать новые рабочие места.