«Они создают бомбу замедленного действия»: в Тамани хотят построить химзавод по производству метана. Вот что говорят об этом жители
Юга.ру попытались выяснить, почему активисты против идеи строительства химзавода в Тамани и что говорят о проекте представители холдинга «ОТЭКО»
Что случилось? В 2016 году между администрацией Краснодарского края и холдингом «ОТЭКО» было подписано соглашение о строительстве в порту «Тамань» химзавода и площадки для хранения и погрузки опасных веществ.
Из-за пандемии планы изменились и проект затянулся, но в конце 2020 года глава «ОТЭКО» Мишель Литвак заявил, что строительство завода начнется не позднее 2022 года.
Мощности завода позволят производить ежегодно до 1,5 млн тонн аммиака, 5,5 тонн метанола и более 2 млн тонн карбамида.
Почему местные жители против? В поселке Волна на данный момент проводится перевалка нефтепродуктов и угля. Местные жители говорят, что сейчас они «травятся» испарениями от перевалки мазута в порту и считают, что новое химическое производство ухудшит экологию.
27 июня жители поселка опубликовали видеообращение к президенту Путину с просьбой остановить строительство завода. Активисты считают, что природные условия Таманского полуострова не подходят для таких химических предприятий.
«Уже сейчас люди травятся испарениями от перевалки мазута в порту. Угольная пыль летит по всей округе. Также здесь сейсмозона до 10 баллов. Часто бывают штормовые ветра и залповые ливни», — говорят жители в обращении.
Также активисты создали петицию против строительства завода. На момент публикации ее подписали 58 тыс. 401 человек.
Юга.ру связались с Екатериной Чеботаревой, членом общественной экологической организации «Чистый воздух Тамани». Она назвала проект «бомбой замедленного действия» из-за угрозы населению и экологии. По мнению Екатерины, «ОТЭКО» проводит очень выборочные экспертизы, например, не учитывая сейсмоопасность Таманского полуострова.
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«Они почему-то не рассматривают варианты землетрясения. У нас бывают толчки до 9-10 баллов. А ведь 10 баллов не выдержит никакая конструкция. «ОТЭКО» все говорят о высоких технологиях, но две недели назад у них железнодорожные пути размыло ливнем. Какие же это высокие технологии?», — сказала Чеботарева.
Что говорят в «ОТЭКО»? В начале мая «ОТЭКО» объявила о начале процедуры оценки воздействия на окружающую среду проектируемых заводов. На первом этапе планировалось обсуждения проекта с общественностью и встреча с местными жителями.
12 июня состоялась встреча «ОТЭКО» с жителями Таманского сельского поселения. На заседании представители компании подчеркнули, что беспокойства напрасны и заводы не представляют опасности.
30 июня на рабочей встрече с представителями казачества генпроектировщик завода Евгений Бугаев заявил, что современные технологии переработки газа безвредны для окружающей среды. Также представители «ОТЭКО» обещают, что газоперерабатывающие заводы будут находиться под ежедневным контролем Ростехнадзора.
2 июля пресс-служба «ОТЭКО» предоставила Юга.ру результаты оценки воздействия на окружающую среду. Экспертиза показала, что проект допустим по экологическим нормам, но только при соблюдении технологических норм и проведении природоохранных мероприятий.
В беседе с Юга.ру генпроектировщик завода Евгений Бугаев заявил, что строительство завода будет вестись в промышленной зоне порта «Тамань», на расстоянии от 4 до 8 км от населенных пунктов. Такое расположение позволит выдержать экологические нормы и избежать негативного воздействия на людей. Также Евгений подчеркнул, что метанол и аммиак не представляют опасности при соблюдении правил и использовании современных технологий.
«В рамках оценки воздействия на окружающую среду независимые эксперты-экологи провели расчёты, которые показали, что максимальное предполагаемое воздействие от деятельности завода не превысит предельно допустимых концентраций ни в атмосфере, ни в акватории, ни на суше», — сказал генпроектировщик завода.
Что думают о проекте власти? В 2019 году президент России Владимир Путин посетил Темрюкский район и ознакомился с работой портово-индустриального парка группы компаний «ОТЭКО». После этого Вениамин Кондратьев назвал «ОТЭКО» стратегическим партнером Краснодарского края. Губернатор подчеркнул, что строительство завода позволит создать новые рабочие места.
Что намерены делать активисты? По словам местных жителей, власти игнорируют жалобы населения. Так, Екатерина Чеботарева приводит в пример обращение к президенту, оставшееся без внимания. На портале «Темрюк Инфо» жители призывали друг друга отправить смс на Прямую линию с просьбой остановить стройку. Сообщения остались без ответа и не попали в эфир.
Местные жители считают, что у них есть шанс отменить строительство завода. Помимо петиции, активисты занимаются сбором подписей против проекта «ОТЭКО» — документ подписали 4 тыс. человек.