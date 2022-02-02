Холдинг «ОТЭКО» прокомментировал строительство газоперерабатывающего комплекса в Тамани

26 января Юга.ру опубликовали мнение путешественника Михаила Зарубина, который написал пост в Instagram о строительстве химзавода в Тамани. При этом редакция не обратилась к пресс-службе группы компаний «ОТЭКО», чтобы получить мнение второй стороны. Представители холдинга связались с редактором и прислали развернутый комментарий с рядом уточнений по некоторым упомянутым в новости фактам. Публикуем комментарий и уточнения целиком, без правок и сокращений.

Комментарий пресс-службы ГК «ОТЭКО»:

Строительство газоперерабатываюшего комплекса (ГПК) на территории кластера «ОТЭКО» в порту Тамань начнется только после проведения всех обязательных экспертиз: государственной экологической и общественной экологической. Сейчас проект находится в стадии разработки предпроектной документации. К строительству ГПК планируется привлечь специализированного подрядчика с успешным опытом строительства газоперерабатывающих производств, а также признанных в мире лицензиаров технологий производства, чьи технологии легли в основу аналогичных проектов в Европе, США и странах Персидского залива. Основываясь на результатах первичной оценки воздействия на окружающую среду и мировом опыте эксплуатации современных газоперерабатывающих заводов, мы уверены, что газоперерабатывающий комплекс в промышленной зоне порта Тамань будет безопасен как для окружающей среды в целом, так и для жителей близлежащих населенных пунктов.

Сохранение окружающей среды — абсолютный приоритет для ОТЭКО при проектировании, строительстве и эксплуатации любых производственных объектов. Мы живем и работаем на Тамани много лет, понимаем всю ответственность за благополучие Таманского полуострова. Свыше 80% сотрудников ОТЭКО — жители Краснодарского края. Новые инвестиции компании станут драйвером экономического роста и залогом повышения уровня жизни граждан.

Уточнения по отдельным фактам и формулировкам, а также ответ Михаилу Зарубину на его слова о будущей судьбе местной фауны:

Исходный текст: Напомним, в 2016 году администрация Краснодарского края и холдинг «ОТЭКО» подписали соглашение о строительстве в Тамани химзавода и площадки для хранения и погрузки опасных веществ.

Уточнение: Как следует из приведенной в материале ссылки, Администрация Краснодарского края и Группа компаний «ОТЭКО» подписали в 2016 году не соглашение, а протокол о намерениях по взаимодействию, в рамках которого ОТЭКО запланировано инвестировать 6 млрд долларов в строительство на Таманском полуострове «Индустриального парка». Речь шла как о строительстве дополнительных мощностей по перевалке навалочных грузов, что уже воплощается на практике, так и о перспективах строительства газоперерабатывающего комплекса. Слова «площадка для хранения и погрузки опасных веществ» в тексте протокола отсутствуют.

Исходный текст: Из-за пандемии строительство затянулось, и его перенесли на 2022 год.

Уточнение: Факты того, что строительство «затянулось», отсутствуют. Как и свойственно формату протокола о намерениях, документ не закреплял точных дат строительства.

Исходный текст: Обратить внимание на проблему призвал блогер и путешественник Михаил Зарубин. В своем инстаграме он опубликовал пост, в котором написал, что после строительства завода вода Черного моря будет заражена химикатами, а местные жители будут находиться в живом Чернобыле XXI века. «Погибнут и его [моря] обитатели: 150 видов рыб, среди которых скаты, камбала, ставрида, килька и самая вкусная на свете сельдь. Погибнут ракушки, рапаны, мидии и гребешки. Погибнут белухи и дружелюбные игривые бутылконосые дельфины-афалины. Неминуемо и безвозвратно», — написал блогер.

Уточнение: Как следует из описания его блога, Михаил Зарубин живет в Австралии. Доказательств, что он посещал Тамань и детально знакомился с ситуацией, нет. Ни о каком заражении химикатами не может быть и речи, никакие обитатели Черного моря не погибнут. Утверждение Михаила не содержит ссылок на результаты исследований биологов либо других ссылок в подтверждение его высказывания.

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