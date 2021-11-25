В Тамани запустили самую мощную в России линию погрузки угля. Репортаж
В середине ноября на Таманском терминале навалочных грузов ОТЭКО запустили новую, самую мощную в России линию погрузки угля, а уже в субботу, 20 ноября, терминал установил рекорд суточной погрузки — 147 тыс. тонн.
На запуск новой линии прибыли ключевые фигуры правительства России и Краснодарского края. Журналистка Юга.ру подготовила репортаж с этого события.
«Команду на старт даю, начинайте», — вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин обратился по телемосту к Анатолию Лазареву, директору Таманского терминала навалочных грузов ГК «ОТЭКО».
«Есть дать команду к старту… Начал работу стакер-реклаймер мощностью 8 тыс. тонн в час. Далее уголь по конвейеру такой же мощности поступит на причал и с помощью судопогрузочной машины загрузится в трюм балкера типа «Кейпсайз», — директор терминала в прямом эфире прокомментировал события в порту.
Новая линия погрузки Таманского терминала навалочных грузов позволяет вдвое — с 48 до 24 часов — сократить время обработки самых больших сухогрузов, способных пройти через Босфорский пролив. Такие суда называют Capesize — от английского cape — «мыс» и size — «размер»: из-за глубины осадки и размеров они не могут пройти через Суэцкий и Панамский каналы, обходят Южную Америку и Африку у мысов Горн и Доброй Надежды.
С повышением производительности порта повышается и его привлекательность для судовладельцев, а для российских экспортеров угля упрощается доступ на рынки Южной Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.
«Важнейший проект в развитии портовых мощностей страны, — оценил перспективы порта Тамань вице-премьер Марат Хуснуллин в своей приветственной речи. — Я думаю, он даст безусловное развитие и стране, и Краснодарскому краю. Хочу поблагодарить инвестора — компанию ОТЭКО и всю команду, которая в чистом поле организовала такой высокотехнологичный порт. Он и дальше будет развиваться. Мы, со своей стороны, как правительство будем оказывать ему всяческую поддержку».
В торжественной церемонии запуска также приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и основатель ОТЭКО Мишель Литвак. Вениамин Кондратьев назвал развитие таманского портово-индустриального кластера уверенным шагом к тому, что южные морские ворота России покажут существенный прирост перевалки внешнеторговых грузов к текущим 230 млн тонн.
«Для края это принципиально важно, это новые рабочие места, это налоги, это уверенное экономическое завтра в развитии нашего региона, — отметил губернатор Краснодарского края. — Я хочу поблагодарить правительство России за то, что в непростых условиях была оказана поддержка, поблагодарить нашего стратегического инвестора в том, что этот проект реализовался».
На запуске этой, уже пятой линии погрузки, ОТЭКО не остановится. В компании пояснили, что в 2022 году, после ввода в эксплуатацию следующей линии и еще одного угольного склада, мощность угольного терминала достигнет 72 млн тонн в год.
С развитием портово-индустриального кластера в Темрюкском районе появятся новые рабочие места и закономерно возрастут налоговые отчисления ОТЭКО в бюджеты всех уровней. При этом компания уже сейчас является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Краснодарского края.
Так, за первые 9 месяцев 2021 года уже уплачено более 3,35 млрд руб. налогов. 60% годового бюджета Таманского сельского поселения и 15% бюджета Темрюкского района формируют именно налоговые платежи ОТЭКО. В компании работает около 10 тыс. человек, из них более 80% — жители региона. Средняя заработная плата на предприятиях ГК «ОТЭКО» на 60% превышает среднюю заработную плату по Краснодарскому краю.
Помощник президента России Игорь Левитин, занимавший пост министра транспорта с 2004 по 2012 гг, подтвердил, что проекты ОТЭКО в порту Тамань носят стратегический характер и способствуют усилению России на международных энергетических рынках. По его словам, терминалы ОТЭКО, — пример транспортной инфраструктуры, созданной с применением современных технологий, которые обеспечивают высокие экологические стандарты.
Как пояснили в компании, соответствие международным стандартам экологической безопасности подтверждает сертификат ISO 9001. Основатель ОТЭКО Мишель Литвак особо подчеркнул, что вопросы экологической безопасности, состояния окружающей среды и акватории моря для компании стоят на первом месте. При реализации проекта инвестор применял передовые разработки по охране природы, этими же принципами ОТЭКО намерена руководствоваться и в дальнейшем.