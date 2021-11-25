В Тамани запустили самую мощную в России линию погрузки угля. Репортаж

В середине ноября на Таманском терминале навалочных грузов ОТЭКО запустили новую, самую мощную в России линию погрузки угля, а уже в субботу, 20 ноября, терминал установил рекорд суточной погрузки — 147 тыс. тонн. На запуск новой линии прибыли ключевые фигуры правительства России и Краснодарского края. Журналистка Юга.ру подготовила репортаж с этого события. «Команду на старт даю, начинайте», — вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин обратился по телемосту к Анатолию Лазареву, директору Таманского терминала навалочных грузов ГК «ОТЭКО». «Есть дать команду к старту… Начал работу стакер-реклаймер мощностью 8 тыс. тонн в час. Далее уголь по конвейеру такой же мощности поступит на причал и с помощью судопогрузочной машины загрузится в трюм балкера типа «Кейпсайз», — директор терминала в прямом эфире прокомментировал события в порту.

Новая линия погрузки Таманского терминала навалочных грузов позволяет вдвое — с 48 до 24 часов — сократить время обработки самых больших сухогрузов, способных пройти через Босфорский пролив. Такие суда называют Capesize — от английского cape — «мыс» и size — «размер»: из-за глубины осадки и размеров они не могут пройти через Суэцкий и Панамский каналы, обходят Южную Америку и Африку у мысов Горн и Доброй Надежды. С повышением производительности порта повышается и его привлекательность для судовладельцев, а для российских экспортеров угля упрощается доступ на рынки Южной Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. «Важнейший проект в развитии портовых мощностей страны, — оценил перспективы порта Тамань вице-премьер Марат Хуснуллин в своей приветственной речи. — Я думаю, он даст безусловное развитие и стране, и Краснодарскому краю. Хочу поблагодарить инвестора — компанию ОТЭКО и всю команду, которая в чистом поле организовала такой высокотехнологичный порт. Он и дальше будет развиваться. Мы, со своей стороны, как правительство будем оказывать ему всяческую поддержку». В торжественной церемонии запуска также приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и основатель ОТЭКО Мишель Литвак. Вениамин Кондратьев назвал развитие таманского портово-индустриального кластера уверенным шагом к тому, что южные морские ворота России покажут существенный прирост перевалки внешнеторговых грузов к текущим 230 млн тонн.

Слева направо: заместитель генерального директора ОТЭКО Александр Литвак, основатель ОТЭКО Мишель Литвак, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, губернатор Кр-го края Вениамин Кондратьев, помощник президента РФ Игорь Левитин © Фото с сайта администрации Краснодарского края

«Для края это принципиально важно, это новые рабочие места, это налоги, это уверенное экономическое завтра в развитии нашего региона, — отметил губернатор Краснодарского края. — Я хочу поблагодарить правительство России за то, что в непростых условиях была оказана поддержка, поблагодарить нашего стратегического инвестора в том, что этот проект реализовался». На запуске этой, уже пятой линии погрузки, ОТЭКО не остановится. В компании пояснили, что в 2022 году, после ввода в эксплуатацию следующей линии и еще одного угольного склада, мощность угольного терминала достигнет 72 млн тонн в год. С развитием портово-индустриального кластера в Темрюкском районе появятся новые рабочие места и закономерно возрастут налоговые отчисления ОТЭКО в бюджеты всех уровней. При этом компания уже сейчас является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Краснодарского края. Так, за первые 9 месяцев 2021 года уже уплачено более 3,35 млрд руб. налогов. 60% годового бюджета Таманского сельского поселения и 15% бюджета Темрюкского района формируют именно налоговые платежи ОТЭКО. В компании работает около 10 тыс. человек, из них более 80% — жители региона. Средняя заработная плата на предприятиях ГК «ОТЭКО» на 60% превышает среднюю заработную плату по Краснодарскому краю.

Стакер-реклаймер – роторный экскаватор с ковшевым колесом диаметром 10,6 метров, который складирует и забирает уголь из штабелей на складах © Фотография предоставлена пресс-службой ОТЭКО