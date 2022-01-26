«Чернобыль ХХI века». Блогер призвал отменить строительство химзавода в Тамани

Все это время местные жители выступают против строительства и даже отправляли видеообращение Путину. Активисты и экологи считают, что Таманский полуостров не подходит для химических предприятий.

Напомним, в 2016 году администрация Краснодарского края и холдинг «ОТЭКО» подписали соглашение о строительстве в Тамани химзавода и площадки для хранения и погрузки опасных веществ. Его мощности позволят производить до 1,5 млн тонн аммиака, 5,5 тонн метанола и более 2 млн тонн карбамида в год. Из-за пандемии строительство затянулось, и его перенесли на 2022 год.

Проект называют «бомбой замедленного действия». Экологи считают, что выбросы завода будут загрязнять Черное море, Кроме того, активисты отметили, что на полуострове бывают землетрясения с толчками в 9-10 баллов.

Обратить внимание на проблему призвал блогер и путешественник Михаил Зарубин. В своем инстаграме он опубликовал пост, в котором написал, что после строительства завода вода Черного моря будет заражена химикатами, а местные жители будут находиться в живом Чернобыле XXI века.

«Погибнут и его [моря] обитатели: 150 видов рыб, среди которых скаты, камбала, ставрида, килька и самая вкусная на свете сельдь. Погибнут ракушки, рапаны, мидии и гребешки. Погибнут белухи и дружелюбные игривые бутылконосые дельфины-афалины. Неминуемо и безвозвратно», — написал блогер.

Решение по строительству находится в финальной стадии. Зарубин отметил, что людям необходимо распространять эту информацию, чтобы привлечь к заводу больше внимания:

«Чем больше людей узнают — тем больше вероятность, что можно отменить или перенести эту стройку. Я прошу вас помочь выжить. Помочь не потерять Черное море».