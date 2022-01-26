«Чернобыль ХХI века». Блогер призвал отменить строительство химзавода в Тамани
26 января Михаил Зарубин призвал людей обратить внимание на строительство химзавода в Тамани
Напомним, в 2016 году администрация Краснодарского края и холдинг «ОТЭКО» подписали соглашение о строительстве в Тамани химзавода и площадки для хранения и погрузки опасных веществ. Его мощности позволят производить до 1,5 млн тонн аммиака, 5,5 тонн метанола и более 2 млн тонн карбамида в год. Из-за пандемии строительство затянулось, и его перенесли на 2022 год.
Все это время местные жители выступают против строительства и даже отправляли видеообращение Путину. Активисты и экологи считают, что Таманский полуостров не подходит для химических предприятий.
Проект называют «бомбой замедленного действия». Экологи считают, что выбросы завода будут загрязнять Черное море, Кроме того, активисты отметили, что на полуострове бывают землетрясения с толчками в 9-10 баллов.
Обратить внимание на проблему призвал блогер и путешественник Михаил Зарубин. В своем инстаграме он опубликовал пост, в котором написал, что после строительства завода вода Черного моря будет заражена химикатами, а местные жители будут находиться в живом Чернобыле XXI века.
«Погибнут и его [моря] обитатели: 150 видов рыб, среди которых скаты, камбала, ставрида, килька и самая вкусная на свете сельдь. Погибнут ракушки, рапаны, мидии и гребешки. Погибнут белухи и дружелюбные игривые бутылконосые дельфины-афалины. Неминуемо и безвозвратно», — написал блогер.
Решение по строительству находится в финальной стадии. Зарубин отметил, что людям необходимо распространять эту информацию, чтобы привлечь к заводу больше внимания:
«Чем больше людей узнают — тем больше вероятность, что можно отменить или перенести эту стройку. Я прошу вас помочь выжить. Помочь не потерять Черное море».