Разработчики прошлого генплана Краснодара спроектируют новое кладбище за 21 млн рублей

Краснодарский край

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  • Кладбище © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кладбище © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Проектом нового кладбища в станице Елизаветинской займется ОАО «Краснодаргражданпроект». Сам проект обойдется в 21 млн рублей

Журналисты издания «Деловая газета. Юг» обратили внимание на материалы сайта госзакупок по определению подрядчика проекта строительства второго этапа нового кладбища в станице Елизаветинской. Подготавливать документы по проекту будет ОАО территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект».

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Начальная цена контракта составляла 28,4 млн рублей, «Краснодаргражданпроект» предложил цену за контракт в размере 21,3 млн рублей.

Саму организацию зарегистрировали в 2002 году. Она ведет деятельность в области архитектуры. По итогам 2020 года выручка компании составила 163,9 млн рублей, прибыль — 2,5 млн рублей.

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Напомним, что эта организация разрабатывала, в том числе, генплан Краснодара на 40 лет, который депутаты утвердили в 2012 году. Проект предусматривал возведение производственных предприятий, мусороперерабатывающего завода, логистических центров и перенос военного аэродрома.

Ранее Юга.ру писали, что в 2018 году между хутором Копанским и Западным обходом открыли первую очередь городского кладбища. Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов тогда рассказывал, что на новом кладбище запретят установку оград и уточнят размеры и высоту надгробий. Также там разрешат семейные захоронения и определят участки для религиозных конфессий, крематория и колумбария.

кладбище Краснодар Строительство

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