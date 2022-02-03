Разработчики прошлого генплана Краснодара спроектируют новое кладбище за 21 млн рублей

Проектом нового кладбища в станице Елизаветинской займется ОАО «Краснодаргражданпроект». Сам проект обойдется в 21 млн рублей

Журналисты издания «Деловая газета. Юг» обратили внимание на материалы сайта госзакупок по определению подрядчика проекта строительства второго этапа нового кладбища в станице Елизаветинской. Подготавливать документы по проекту будет ОАО территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект».

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Начальная цена контракта составляла 28,4 млн рублей, «Краснодаргражданпроект» предложил цену за контракт в размере 21,3 млн рублей.

Саму организацию зарегистрировали в 2002 году. Она ведет деятельность в области архитектуры. По итогам 2020 года выручка компании составила 163,9 млн рублей, прибыль — 2,5 млн рублей.

Напомним, что эта организация разрабатывала, в том числе, генплан Краснодара на 40 лет, который депутаты утвердили в 2012 году. Проект предусматривал возведение производственных предприятий, мусороперерабатывающего завода, логистических центров и перенос военного аэродрома.