Мэр Краснодара предложил сделать Всесвятское кладбище местом для туристов

Власти Краснодара снова заговорили про реконструкцию Всесвятского кладбища. Но пока речь идет только о расчистке территории

Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году «Газета.ру» включила Всесвятское кладбище в список объектов для некротуризма. В разные годы горожан и активистов приглашали убрать на кладбище, там даже обновили покосившийся забор со стороны улицы Аэродромной. Однако долгое время никаких масштабных работ по реконструкции кладбища не проводили.

В сентябре 2021 года стало известно, что мэрия города начала искать подрядчика для расчистки территории Всесвятского кладбища. Вновь об этой территории заговорили уже в 2022 году. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко предложил скорректировать разработанный в 2013 году проект реконструкции Всесвятского кладбища. Примерные планы реализации этого проекта не называются.

По словам Алексеенко, на первом этапе планируют расчистить территорию от аварийных деревьев и поросли. Эти работы планируют завершить в конце первого полугодия.

«Всесвятское кладбище — знаковое для Краснодара, его необходимо благоустроить, памятники привести в порядок. Это место может стать серьезной точкой притяжения для туристов. Проектировщики могут поквартально обследовать объекты сразу после расчистки территории», — сказал Алексеенко.

По словам чиновников, специалисты также обследуют около 250 могил и захоронений, требующих реставрации. После расчистки в администрации планируют скорректировать существующий проект реконструкции.