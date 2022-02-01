В хуторе Крымского района ночью эвакуировали людей из-за угрозы наводнения

В хуторе Веселом спасатели в ночь на 1 февраля эвакуировали 10 человек

Из-за осадков и таяния снега в Крымском районе начал подниматься уровень воды в реках. Днем 31 января глава района Сергей Лесь написал в инстаграме, что уровень воды не достигает неблагоприятных отметок, но в хуторе Веселом оповестили жителей о возможном затоплении.

После этого в хутор приехала спецтехника с материалами для укрепления дамбы. А вечером Лесь сообщил, что началась эвакуация жителей. На главную улицу Веселого приехали автобусы, эвакуационный пункт развернули в школе №22 хутора Новотроицкого.

«В хуторе Веселом продолжается подворовой обход. Жителям объясняют, что нужно взять необходимые документы и вещи, автобусами их довезут до эвакопункта», — написал Лесь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в целях безопасности из хутора эвакуировали 10 маломобильных жителей. Их отвезли в Новотроицкий. В Веселом талой водой с полей затопило участок дороги. Уровень воды составил 30 см.

Как писали Юга.ру, 19 января из берегов вышла река Афипс и затопила станицу Смоленскую. Эвакуация жителей не понадобилась.