В Краснодаре потеплеет до 11° C

По данным краевого гидрометцентра, в ночь на 2 февраля в Краснодаре будет около 0° C, а днем температура поднимется до 11° C. В городе пройдет небольшой дождь. Скорость южного ветра составит 5-10 м/с, днем порывы до 18 м/с.

В Краснодарском крае ожидается переменная облачность, дождь. В горах выпадет мокрый снег. Ветер южный, порывы до 29 м/с. Температура ночью опустится до -6° C, днем вырастет до 9° C. На Черноморском побережье скорость ветра составит 12-14 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура ночью 2…7° C, днем 8…13° C.

В следующие два дня в крае сохранится переменная облачность, местами продолжат выпадать осадки. 3 февраля еще немного потеплеет — в Краснодаре до 13° C. 4 февраля похолодает до 4° C, вернется мокрый снег, местами сильный. Южный ветер днем 4 февраля сменится на северо-западный.

Напомним, из-за потепления в регионе активно тает снег, создавая подтопления. В ночь на 1 февраля в Крымском районе эвакуировали 10 человек из-за угрозы наводнения.

Как писали Юга.ру, 1 февраля в Сочи действует штормовое предупреждение из-за смерчей. 29 января смерч в Анапе вышел на берег и повредил часть построек.