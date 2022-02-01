В Сочи объявили штормовое предупреждение

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей в Сочи 1 февраля возможно формирование смерчей на участке от Магри до Веселого.

Все городские службы Сочи находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды.