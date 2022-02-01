В Сочи объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи 1 февраля действует штормовое предупреждение из-за смерчей

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей в Сочи 1 февраля возможно формирование смерчей на участке от Магри до Веселого.

Все городские службы Сочи находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды. 

В случае выхода смерча на сушу необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле. Если вы находитесь в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«01» — единый телефон спасения

«010» — с мобильных телефонов

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС Сочи Штормовые предупреждения

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