В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи 1 февраля действует штормовое предупреждение из-за смерчей
По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей в Сочи 1 февраля возможно формирование смерчей на участке от Магри до Веселого.
Все городские службы Сочи находятся в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно отказаться от отдыха у воды.
В случае выхода смерча на сушу необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле. Если вы находитесь в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«01» — единый телефон спасения
«010» — с мобильных телефонов
8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.