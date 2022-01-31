Новороссийский торговый порт оштрафовали на 150 тыс. рублей после разлива нефти
28 января Новороссийский порт получил штраф в размере 150 тыс. рублей за неоповещение о разливе нефти
В пресс-службе Росприроднадзора рассказали, что 13 января в ведомстве узнали о пятне нефтепродуктов у причала Новороссийского торгового порта в акватории Черного моря.
Против организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.50 КоАП РФ за неоповещение Росприроднадзора о разливе нефти и нефтепродуктов.
Другой разлив нефти в Новороссийске:
28 января дело рассмотрели и Новороссийский порт оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Напомним, в декабре президент Путин подписал закон об увеличении штрафов за сокрытие фактов разлива нефти до 1 млн рублей.
Как писали Юга.ру, в феврале 2021 года стало известно, что Новороссийский порт получил штрафы за 17 нарушений природоохранного законодательства. В марте порт оштрафовали на 3,6 млн рублей за мусор в море, а в мае — на 53 млн рублей за загрязнение Черного моря угольной пылью и крошкой.