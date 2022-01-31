Новороссийский торговый порт оштрафовали на 150 тыс. рублей после разлива нефти

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

28 января Новороссийский порт получил штраф в размере 150 тыс. рублей за неоповещение о разливе нефти

В пресс-службе Росприроднадзора рассказали, что 13 января в ведомстве узнали о пятне нефтепродуктов у причала Новороссийского торгового порта в акватории Черного моря. 

Против организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.50 КоАП РФ за неоповещение Росприроднадзора о разливе нефти и нефтепродуктов. 

Другой разлив нефти в Новороссийске:

28 января дело рассмотрели и Новороссийский порт оштрафовали на 150 тыс. рублей. 

Напомним, в декабре президент Путин подписал закон об увеличении штрафов за сокрытие фактов разлива нефти до 1 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в феврале 2021 года стало известно, что Новороссийский порт получил штрафы за 17 нарушений природоохранного законодательства. В марте порт оштрафовали на 3,6 млн рублей за мусор в море, а в мае — на 53 млн рублей за загрязнение Черного моря угольной пылью и крошкой.

Новороссийск Порты Разлив нефти Черное море Экология

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Новороссийский торговый порт оштрафовали на 150 тыс. рублей после разлива нефти
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