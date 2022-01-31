Новороссийский торговый порт оштрафовали на 150 тыс. рублей после разлива нефти

28 января Новороссийский порт получил штраф в размере 150 тыс. рублей за неоповещение о разливе нефти

В пресс-службе Росприроднадзора рассказали, что 13 января в ведомстве узнали о пятне нефтепродуктов у причала Новороссийского торгового порта в акватории Черного моря.

Против организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.50 КоАП РФ за неоповещение Росприроднадзора о разливе нефти и нефтепродуктов.