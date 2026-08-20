Численность населения Новороссийска превысила 617 тыс. человек

Население Новороссийска превысило 617 тыс. человек с учетом жителей с временной пропиской

19 августа в отделе по вопросам миграции управления МВД России по Новороссийску сообщили изданию «Ъ-Новороссийск», что численность постоянного населения города к августу 2026 года составила 533,6 тыс. человек.

Еще 84,3 тыс. человек имеет в Новороссийске временную регистрацию. Таким образом, общее число официально зарегистрированных жителей достигло 617,9 тыс. человек. Миграционный прирост за отчетный период составил 7,3 тыс. человек.