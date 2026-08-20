Численность населения Новороссийска превысила 617 тыс. человек
Население Новороссийска превысило 617 тыс. человек с учетом жителей с временной пропиской
19 августа в отделе по вопросам миграции управления МВД России по Новороссийску сообщили изданию «Ъ-Новороссийск», что численность постоянного населения города к августу 2026 года составила 533,6 тыс. человек.
Еще 84,3 тыс. человек имеет в Новороссийске временную регистрацию. Таким образом, общее число официально зарегистрированных жителей достигло 617,9 тыс. человек. Миграционный прирост за отчетный период составил 7,3 тыс. человек.
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По итогам Всероссийской переписи 2021 года в Новороссийске проживали 342 тыс. человек. Ранее глава города Андрей Кравченко отмечал, что ежегодно население увеличивается примерно на 3 тыс. жителей.
Напомним, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявил, что население региона превысило 9 млн человек. Из них 2,3 млн проживает в Краснодаре.
Ранее Юга.ру писали, что численность населения Краснодара, по данным эксперта, не превышает 1,8 млн человек.