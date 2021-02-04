Новороссийский порт оштрафовали за 17 нарушений природоохранного законодательства

Краснодарский край

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В феврале стало известно, что Новороссийский морской порт получил штрафы от Росприроднадзора

Черноморо-Азовское морское управление внепланово проверило Новороссийский морской торговый порт. Специалисты нашли 17 нарушений природоохранного законодательства. Так, организация не проводила обязательную экологическую госэкспертизу, не соблюдала требования по обращению с отходами. Также выяснилось, что объекты, которые расположены в водоохранной зоне, не были оборудованы должным образом.

По результатам проверки порт оштрафовали. Сотрудникам предписали устранить нарушения, рассказал Росприроднадзор в своем инстаграме 3 февраля.

Отметим, что нарушения на предприятии находят не в первый раз. В 2020 году Роспотребнадзор подал иски на ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Новороссийский зерновой терминал» и АО «Зерновой терминал «КСК» на общую сумму 6,6 млн рублей. Ведомство выяснило, что эти организации загрязнили акваторию порта отходами производства и потребления.

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