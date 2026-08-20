Сахар и бензин сильнее всего подорожали в июле в Краснодарском крае. На сколько?
Топливо подорожало на 6,8% за месяц и почти на четверть за год, а сахар — на 8,3%
19 августа РБК со ссылкой на Росстат сообщило, что цены в Краснодарском крае в июле 2026 года выросли на 0,33% по сравнению с июнем. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 5,38% — это по-прежнему ниже, чем в среднем по стране (5,98%).
Сильнее всего за месяц подорожали непродовольственные товары, продукты питания выросли в цене меньше, а услуги и вовсе подешевели.
Заметнее всего среди продуктов подорожал сахар — на 8,31% за месяц: его запасы продолжали сокращаться, а сахарная свекла нового урожая еще не поступила на рынок — ее начали убирать только в конце июля. Кроме того, на цену повлиял сезонный спрос на сахар со стороны тех, кто занимается домашними заготовками.
Куры и мясо индейки подорожали на 2,6% из-за снижения производства птицы в регионе и в стране в целом, а также из-за роста издержек производителей (в том числе на топливо). Всего за год мясные продукты в Краснодарском крае подорожали на 8%.
Сильнее всего среди непродовольственных товаров подорожало топливо — на 6,8% (к июню этого года) и на 25,3% (к июлю прошлого года). Специалисты объяснили причину временным сокращением производства нефтепродуктов и высоким летним спросом на горюче-смазочные материалы со стороны сельхозпроизводителей и туристов. При этом выросла как розничная цена топлива, так и оптовая.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае на 10% с апреля по июнь сократились продажи мороженого.