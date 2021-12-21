Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за сокрытие фактов о разливах нефти

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение штрафов за сокрытие фактов разлива нефти или предоставления ложной информации

Закон предусматривает штраф от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей для юридических лиц за не оповещение о разливе нефти, предоставлении неполной или ложной информации об инциденте. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении сумма штрафа увеличится. От 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей — для ИП и от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей — для юрлиц. Также компаниям и индивидуальным предпринимателям грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

За предоставление ложной информации по предупреждению и ликвидации разливов нефти, неисполнение обязанности по утверждению плана ликвидации таких разливов, неосуществление мероприятий либо неисполнение обязанностей по созданию системы наблюдений за состоянием морской среды в районе деятельности, в том числе системы обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов штрафы для должностных лиц составят от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, для ИП — от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение закона может привести также к административной остановке деятельности предприятий на срок до 90 суток, сообщает РИА «Новости».

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