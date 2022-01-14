Глава Росприроднадзора не ждет прогресса в переговорах с КТК, считая, что компания «не читает собственные документы»

Росприроднадзор хочет обсудить с КТК расчет ущерба от разлива нефти в Черное море. В компании говорят, что уже давно готовы к диалогу

Напомним, летом 2021 года под Новороссийском во время загрузки нефтяного танкера КТК произошел разлив нефти. В компании заявили, что площадь нефтяного пятна составила около 200 кв. метров. Тогда ученые РАН сделали снимок со спутника и сообщили , что площадь разлива составляет минимум 80 кв. км. Нефть добралась до Абрау-Дюрсо и попала в дельфинарий в Утрише. По факту разлива нефти возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды).

Росприроднадзор оценил сумму ущерба более чем в 4,4 млрд рублей. В КТК с этим не согласились и заявили, что не получали официального письма от ведомства, а когда получат, будут обжаловать решение в суде. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, консорциум подсчитал, что сумма ущерба составила 350 млн рублей.

Дело в том, что Росприроднадзор считал ущерб за 394 пролитых тонны, а консорциум за — 50 тонн. Но позже представители КТК сообщили, что ни в какие надзорные или иные органы возможную сумму ущерба в размере 350 млн рублей они не заявляли.

14 января Радионова сообщила ТАСС, что ведомство пригласило КТК на переговоры 25 января, чтобы обсудить расчет ущерба от разлива. При этом она отметила, что не ожидает положительных результатов от переговоров.

«Очень сложно договориться с людьми, которые не читают собственные документы. Пока, поскольку КТК попросила провести с ними совещание, 25 числа мы их пригласили. Приедут, будем разговаривать с ними. Вопрос договоренностей не стоит, стоит вопрос корректности расчета и оплаты ими тех ущербов, которые они нанесли Российской Федерации», — пояснила глава ведомства.