Новороссийский торговый порт оштрафовали на 53 млн рублей за загрязнение Чёрного моря

28 мая Росприроднадзор сообщил, что Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит более 53 млн рублей за вред Чёрному морю

Напомним, в феврале Новороссийский порт оштрафовали за 17 нарушений природоохранного законодательства. Тогда Черноморо-Азовское морское управление внепланово проверило акваторию и обнаружило, что объекты, которые расположены в водоохранной зоне, не были оборудованы должным образом.

Новороссийский торговый порт при погрузке угля загрязнил угольной пылью и крошкой больше 3 тыс. кв. метров в районе шестого причала. Росприроднадзор оштрафовал ПАО «НМТП» на 44 млн 563 тыс. рублей.