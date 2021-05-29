Новороссийский торговый порт оштрафовали на 53 млн рублей за загрязнение Чёрного моря
28 мая Росприроднадзор сообщил, что Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит более 53 млн рублей за вред Чёрному морю
Напомним, в феврале Новороссийский порт оштрафовали за 17 нарушений природоохранного законодательства. Тогда Черноморо-Азовское морское управление внепланово проверило акваторию и обнаружило, что объекты, которые расположены в водоохранной зоне, не были оборудованы должным образом.
Новороссийский торговый порт при погрузке угля загрязнил угольной пылью и крошкой больше 3 тыс. кв. метров в районе шестого причала. Росприроднадзор оштрафовал ПАО «НМТП» на 44 млн 563 тыс. рублей.
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Также пресс-служба Росприроднадзора сообщила в конце мая, что в порту была внеплановая проверка в 2020 году. Тогда угольная пыль осела на 600 кв. метрах акватории Чёрного моря. Оператора морского терминала привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов). Вред оценили в 9 млн 173 тыс. рублей.
Арбитражный суд признал законными требования Росприроднадзора оштрафовать ПАО «НМТП» на общую сумму 53 млн 736 тыс. рублей.