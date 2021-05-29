Новороссийский торговый порт оштрафовали на 53 млн рублей за загрязнение Чёрного моря

Краснодарский край

Распечатать

28 мая Росприроднадзор сообщил, что Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит более 53 млн рублей за вред Чёрному морю

Напомним, в феврале Новороссийский порт оштрафовали за 17 нарушений природоохранного законодательства. Тогда Черноморо-Азовское морское управление внепланово проверило акваторию и обнаружило, что объекты, которые расположены в водоохранной зоне, не были оборудованы должным образом.

Новороссийский торговый порт при погрузке угля загрязнил угольной пылью и крошкой больше 3 тыс. кв. метров в районе шестого причала. Росприроднадзор оштрафовал ПАО «НМТП» на 44 млн 563 тыс. рублей. 

Читайте также:

Также пресс-служба Росприроднадзора сообщила в конце мая, что в порту была внеплановая проверка в 2020 году. Тогда угольная пыль осела на 600 кв. метрах акватории Чёрного моря. Оператора морского терминала привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение правил охраны водных объектов). Вред оценили в 9 млн 173 тыс. рублей.

Арбитражный суд признал законными требования Росприроднадзора оштрафовать ПАО «НМТП» на общую сумму 53 млн 736 тыс. рублей.

 

Напомним, в акватории Чёрного моря в Туапсе разлилась нефть. Росприроднадзор взял пробы воды и грунта. В ведомстве сообщили, что вещество с характерным запахом нефтепродуктов выливалось из глубоководной канализации МУП ЖКХ города Туапсе. Виновных в выбросе ещё ищут.

Новороссийск Порты Суд Черное море Экология

Новости

Новороссийский торговый порт оштрафовали на 53 млн рублей за загрязнение Чёрного моря
В Сочи суд разрешил вырубить рощу и построить там апарт-отель
В Краснодаре трамвай № 4 ещё четыре дня будет ездить по другому маршруту из-за ремонта шпал
Сбежавшего заключённого из адыгейской колонии ищут в Краснодаре
Мэрия Краснодара уточнила, какие ещё улицы перекроют для транспорта в городе из-за забега
В Краснодаре открылись шесть ярмарок выходного дня

Лента новостей

Не мусор, а вторсырье
Вчера, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы
Голосуй лёгкими!
27 мая, 13:07
Голосуй лёгкими!
Почему каждому жителю Краснодара нужно участвовать в голосовании за зеленые зоны
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер
Вчера, 10:39
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер

Реклама на портале