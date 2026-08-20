На «Госуслугах» россиян спрашивают о причинах отказа от рождения ребенка. Людям за 40 лет опрос не пришел

Россиянам начали рассылать через «Госуслуги» опрос об отношении к семье и планах на рождение детей

18 августа жительница Краснодара рассказала, что через портал «Госуслуги» ей предложили пройти опрос, посвященный отношению к семье и рождению детей. Принять участие в исследовании можно до 30 декабря. Одна из основных тем опроса — планы на пополнение семьи. У пользователей в возрасте от 15 до 39 лет спрашивают, собираются ли они завести ребенка в ближайшие два-три года. Если человек отвечает отрицательно, ему предлагают указать причины.

© Фото Юга.ру

«Прицепа» не будет: Каковы причины снижения рождаемости в России

После 40 лет вопрос о пополнении семьи в анкете не появляется, независимо от того, есть ли у человека дети. Также участникам предлагают рассказать о семейной ситуации, жилищных условиях, материальном положении и расходах семьи. При этом в 2021 году россиянки старше 40 лет родили 56861 ребенка. Это стало максимальным числом для возрастной категории с 1990 года. «Возраст после 35-40 лет — это традиционное время для рождения третьих и последующих детей. Возрастная когорта женщин 40-49 лет одна из самых многочисленных и будет продолжать расти. В связи с этим рост абсолютного числа рождений детей у женщин указанной возрастной когорты связан как с увеличением их численности, так и с увеличением уровня рождаемости», — заявляли в Министерстве труда.