В Геленджике построят культурно-развлекательный центр за 2 млрд рублей

Краснодарский край

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23 июля стало известно, что строительство культурно-развлекательного комплекса «Геленджик-Арена» планируют завершить в 2022 году

Весной 2020 года в Геленджике началось строительство комплекса «Геленджик-Арена». Планировалось, что в центре будут проводиться концерты, театральные представления, форумы, кинофестивали, спортивные турниры, выставки и съемки фильмов. Инвестор проекта — «Корпорация развития «Геленджик — 2035».

Согласно информации с сайта организации, Корпорация учреждена администрацией Геленджика для развития туристического потенциала города. Председатель наблюдательного совета АНО «Геленджик-2035» — мэр курорта Алексей Богодистов. Среди учредителей также числится российский артист Дмитрий Маликов.

23 июля портал «РБК Краснодар» сообщил, что строительство комплекса «Геленджик-Арена» планируют завершить во втором квартале 2022 года. Об этом журналистам рассказал представитель инвестора.

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Территория центра составит более 14 тыс. кв. метров. Планируется строительство большого концертного зала и малого зрительского зала, которые можно использовать для разных мероприятий. Среди других планов: атриум с выставочной галереей, арт-пространство для проведения деловых мероприятий, ресторан и площадка под открытым небом.

Общий объем инвестиций в проект — порядка 2 млрд рублей.

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В Геленджике построят культурно-развлекательный центр за 2 млрд рублей
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