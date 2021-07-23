В Геленджике построят культурно-развлекательный центр за 2 млрд рублей

23 июля стало известно, что строительство культурно-развлекательного комплекса «Геленджик-Арена» планируют завершить в 2022 году

Весной 2020 года в Геленджике началось строительство комплекса «Геленджик-Арена». Планировалось, что в центре будут проводиться концерты, театральные представления, форумы, кинофестивали, спортивные турниры, выставки и съемки фильмов. Инвестор проекта — «Корпорация развития «Геленджик — 2035».

Согласно информации с сайта организации, Корпорация учреждена администрацией Геленджика для развития туристического потенциала города. Председатель наблюдательного совета АНО «Геленджик-2035» — мэр курорта Алексей Богодистов. Среди учредителей также числится российский артист Дмитрий Маликов.

23 июля портал «РБК Краснодар» сообщил, что строительство комплекса «Геленджик-Арена» планируют завершить во втором квартале 2022 года. Об этом журналистам рассказал представитель инвестора.