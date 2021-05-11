В Геленджике хотят построить аналог «Диснейленда» за 80 млрд рублей. Но это не точно

11 мая в СМИ появилась информация о строительстве аналога «Диснейленда» в Геленджике

О строительстве аналога американского «Диснейленда» на участке в 54 га сообщили «Известия» со ссылкой на главного архитектора Геленджика Екатерину Семенову. По информации издания, проект собираются реализовать на территории городского дендрария, где с 2002 по 2008 год работал парк аттракционов «Адмирал Врунгель».

Екатерина Семенова рассказала, что в парке планируют использовать тематику персонажей «Союзмультфильма», а при разработке городские власти будут учитывать опыт парка «Адмирал Врунгель».

В пресс-службе «Союзмультфильма» подтвердили информацию о переговорах. В киностудии отметили, что они находятся в начальной стадии, а обсуждение инициировали в администрации Геленджика.

У проекта уже есть инвестор, сообщило издание со ссылкой на главу департамента инвестиций и развития МСП Кубани Василия Воробьева. Он параллельно «вкладывает огромные миллиарды рублей в один очень красивый большой проект» в Краснодарском крае. О ком именно идет речь, не уточняется.

По оценкам аналитиков, строительство «Диснейленда» потребует от 15 до 80 млрд рублей инвестиций. Проект может окупиться за 5-10 лет.

После публикации материала, «Коммерсантъ» обратился за комментарием в мэрию Геленджика. Там опровергли информацию о строительстве аналога «Диснейленда».

«Информация, размещенная в СМИ, является ложной. Никакого подобного проекта в работе администрации Геленджика нет. Я как главный архитектор города никому никаких комментариев не давала. Ни о каком строительстве на территории бывшего парка «Адмирал Врунгель» речи не идет», — заявила Екатерина Семенова.

Чиновница рассказала, что сейчас на территории парка идет уборка и идет подсчет деревьев, ведутся работы по организации противопожарной безопасности.

Порталу Юга.ру не удалось получить оперативный комментарий властей города-курорта, чтобы прояснить ситуацию.

Обновлено: В пресс-службе мэрии Геленджика порталу Юга.ру подтвердили, что информация, размещенная в «Известиях», не соответствует действительности и является ложной.