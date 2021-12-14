В Краснодаре суд обязал СК прекратить волокиту по делу о похищении человека и пытках
В «Комитете против пыток» сообщили о решении городского суда Краснодара, который признал незаконным бездействие следователей при расследовании дела о пытках жителя города
Речь идет о деле Арама Гамбаряна, которого, по данным «Комитета против пыток», в 2017 году похитили люди в масках и вывезли в лес. При этом они представились сотрудниками силовых структур. На мужчину надели наручники и стали избивать. Потом некий человек «сел ему на грудь и стал задавать вопросы», периодически поливая лицо водой. Такой допрос, по словам Гамбаряна, продолжался около шести часов. После этого мужчину доставили в следственный комитет, где он подписал протокол допроса с признательными показаниями.
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Следующую ночь он провел в полицейском участке, а утром его осудили в Северском районном суде за нецензурную брань в общественном месте. Мужчина получил 10 суток ареста.
По словам потерпевшего, во время ареста он почти ничего не ел. Ему трижды вызывали медиков. После освобождения у него диагностировали острую почечную недостаточность, острый посттравматический нефрит, осложненный повреждением почек третьей степени, легкое сотрясение мозга, множественные ушибы туловища и кровоизлияния нижних конечностей. Более полугода он провел в московской клинике.
Уголовное дело по этому случаю возбудили в апреле 2018 года. Но потом его два раза прекращали и 16 раз приостанавливали.
«После очередного приостановления юристы «Комитета...» пожаловались в суд на незаконное бездействие. 10 декабря 2021 года Советский районный суд удовлетворил жалобу, посчитав качество расследования неудовлетворительным. Юристы будут добиваться привлечения следователей и их руководителей к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении «Комитета против пыток».
Ранее Юга.ру сообщали, что «Комитет против пыток» опубликовал исследование о пытках на Кубани. Сотрудники правозащитного общественного объединения в Краснодарском крае проанализировали жалобы, которые поступили к ним за 4,5 года. За это время правозащитники получили 100 жалоб на пытки, по 20 случаям удалось установить нарушение прав человека.