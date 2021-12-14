В Краснодаре суд обязал СК прекратить волокиту по делу о похищении человека и пытках

В «Комитете против пыток» сообщили о решении городского суда Краснодара, который признал незаконным бездействие следователей при расследовании дела о пытках жителя города

Речь идет о деле Арама Гамбаряна, которого, по данным «Комитета против пыток», в 2017 году похитили люди в масках и вывезли в лес. При этом они представились сотрудниками силовых структур. На мужчину надели наручники и стали избивать. Потом некий человек «сел ему на грудь и стал задавать вопросы», периодически поливая лицо водой. Такой допрос, по словам Гамбаряна, продолжался около шести часов. После этого мужчину доставили в следственный комитет, где он подписал протокол допроса с признательными показаниями.

Следующую ночь он провел в полицейском участке, а утром его осудили в Северском районном суде за нецензурную брань в общественном месте. Мужчина получил 10 суток ареста.

По словам потерпевшего, во время ареста он почти ничего не ел. Ему трижды вызывали медиков. После освобождения у него диагностировали острую почечную недостаточность, острый посттравматический нефрит, осложненный повреждением почек третьей степени, легкое сотрясение мозга, множественные ушибы туловища и кровоизлияния нижних конечностей. Более полугода он провел в московской клинике.