В Славянском районе 3-летняя девочка погибла в ДТП из-за таксиста, выехавшего на встречную
В Славянском районе таксист выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Есть погибшая и пострадавшие
В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло 5 января в 13:17 на сотом километре дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. 47-летний водитель такси «Фольксваген» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».
В аварии погибла 3-летняя девочка и пострадал 6-летний мальчик — они ехали в «Тойоте». Травмы получила и 49-летняя водительница. Ребенка и женщину госпитализировали. Таксист и пассажир «Фольксвагена» тоже пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в 2022 году изменились некоторые правила для автомобилистов, в том числе до 600 тыс. рублей вырос штраф за повторный выезд на встречную полосу, максимальный срок лишения свободы за четвертое нарушение увеличили до трех лет.
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