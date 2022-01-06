В Славянском районе 3-летняя девочка погибла в ДТП из-за таксиста, выехавшего на встречную

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГИБДД по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-службы ГИБДД по Краснодарскому краю

В Славянском районе таксист выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Есть погибшая и пострадавшие

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло 5 января в 13:17 на сотом километре дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. 47-летний водитель такси «Фольксваген» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».

В аварии погибла 3-летняя девочка и пострадал 6-летний мальчик — они ехали в «Тойоте». Травмы получила и 49-летняя водительница. Ребенка и женщину госпитализировали. Таксист и пассажир «Фольксвагена» тоже пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются. 

Напомним, в 2022 году изменились некоторые правила для автомобилистов, в том числе до 600 тыс. рублей вырос штраф за повторный выезд на встречную полосу, максимальный срок лишения свободы за четвертое нарушение увеличили до трех лет.

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Как писали Юга.ру, 12 декабря из-за выезда легкового автомобиля на встречную столкнулись три грузовика, один человек погиб.

В январе суд Москвы рассмотрит иск кубанского Минтранса против «Яндекс.Такси» и других агрегаторов: ведомство пытается ограничить деятельность таксистов, у которых нет разрешения на провоз пассажиров.

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