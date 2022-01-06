В Славянском районе таксист выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Есть погибшая и пострадавшие

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло 5 января в 13:17 на сотом километре дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. 47-летний водитель такси «Фольксваген» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».

В аварии погибла 3-летняя девочка и пострадал 6-летний мальчик — они ехали в «Тойоте». Травмы получила и 49-летняя водительница. Ребенка и женщину госпитализировали. Таксист и пассажир «Фольксвагена» тоже пострадали.