В Краснодаре водитель легковушки сбил мотоциклиста насмерть, повернув через двойную сплошную

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео YouTube-канала Live Kuban
    © Кадр из видео YouTube-канала Live Kuban

3 января в Краснодаре на улице 40 лет Победы произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю мотоцикл Honda двигался по ул. 40 лет Победы со стороны Колхозной в направлении Московской. В это время в противоположном направлении ехал водитель легкового автомобиля Lada Vesta, который повернул через двойную сплошную.

Он допустил два грубых нарушения правил дорожного движения: пересек двойную сплошную разделяющую линию и не уступил мотоциклу, который двигался прямо. Все произошло днем, в условиях хорошей видимости.

Мотоциклист погиб. По имеющейся на момент публикации информации, 36-летний мужчина год назад переехал в Краснодар из Екатеринбурга.

Как сообщает начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, в отношении водителя Lada Vesta могут возбудить уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть человека.

Юга.ру писали о том, что 31 декабря в Адыгее произошло ДТП с участием «Газели» и двух легковых автомобилей. Погибли три человека, в том числе трехлетняя девочка.

ДТП смерть

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В Краснодаре водитель легковушки сбил мотоциклиста насмерть, повернув через двойную сплошную
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