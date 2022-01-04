В Краснодаре водитель легковушки сбил мотоциклиста насмерть, повернув через двойную сплошную

3 января в Краснодаре на улице 40 лет Победы произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю мотоцикл Honda двигался по ул. 40 лет Победы со стороны Колхозной в направлении Московской. В это время в противоположном направлении ехал водитель легкового автомобиля Lada Vesta, который повернул через двойную сплошную.

Он допустил два грубых нарушения правил дорожного движения: пересек двойную сплошную разделяющую линию и не уступил мотоциклу, который двигался прямо. Все произошло днем, в условиях хорошей видимости.

Мотоциклист погиб. По имеющейся на момент публикации информации, 36-летний мужчина год назад переехал в Краснодар из Екатеринбурга.