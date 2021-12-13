На Кубани произошло жесткое ДТП с тремя большегрузами. Один человек погиб

В Каневском районе 12 декабря столкнулись три грузовика и легковушка. Один мужчина погиб

На 125-м км трассы Краснодар — Ейск 12 декабря около 14:00 произошло ДТП с участием иномарки Kia Cerato, двух КамАЗов и МАНа.

По предварительным данным, виной стал выезд легковушки на встречную полосу. Там она столкнулась с КамАЗом, который от удара выехал на встречку и врезался в другой КамАЗ. После этого большегруз столкнулся с МАНом.

В результате ДТП водитель Kia скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Водителей КамАЗов доставили в Центральную районную больницу станицы Каневской. На месте ДТП работали три экипажа ДПС, сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю.