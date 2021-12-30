Кубанский Минтранс подал в суд на «Яндекс.Такси» и другие агрегаторы

Краснодарский край

Распечатать

  • Такси © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Такси © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минтранс Кубани пытается ограничить деятельность агрегаторов такси через суд

Арбитражный суд Москвы принял исковые заявления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края на агрегаторов такси. Минтранс просит запретить сервисам предоставлять услуги служб заказа такси. 

Как сообщил «Коммерсант», иски связаны с тем, что сотрудничающие с агрегаторами водители не всегда имеют разрешение на перевозку пассажиров и багажа, но все равно получают заказы. При этом сами агрегаторы не несут ответственность перед пассажирами и фактически оказывают только информационные услуги.

«Тем самым ответчики способствует совершению водителями нарушений административного законодательства, создают опасность причинения вреда»,— говорится в одном из исков.

«Начало пандемии было маленькой катастрофой»:

По данным картотеки арбитражных дел, предварительное слушание по делу «Яндекс.Такси» состоится 25 января. В компании отказались прокомментировать процесс.

Напомним, недавно по всей России начались забастовки таксистов, недовольных условиями работы. Бунт дошел до Анапы. В конце августа стало известно, что поездки на «Яндекс.Такси» в Краснодаре подорожают.

Как писали Юга.ру, Госдума отменила обязательный техосмотр и изменила некоторые требования для автомобилистов. 

Суд Такси

Новости

Кубанский Минтранс подал в суд на «Яндекс.Такси» и другие агрегаторы
Власти Кубани выделят более 18 млрд рублей на завершение строительства Таманского, Ейского и Троицкого водопроводов
Минюст внес в реестр иноагентов двух участниц Pussy Riot, главреда «Холода» и еще пять человек
В Краснодаре объявили режим работы транспорта в новогоднюю ночь
В Краснодаре запретили новогодний фейерверк
В Анапе приняли генплан, против которого выступали местные жители. На заключительную сессию их не пустили

Лента новостей

Реклама на сайте