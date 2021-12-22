600 тыс. за встречку и отмена техосмотра. Что изменится для водителей в 2022 году
Госдума ужесточила наказания за повторные нарушения правил дорожного движения и изменила закон о техосмотре
Уголовная ответственность теперь грозит тем, кто в третий раз превышает скорость, выезжает на встречную полосу движения или трамвайные пути. Новая статья УК будет применяться к автомобилистам, которые дважды привлекались к административной ответственности. Посмотреть документ можно здесь.
Штраф — от 200 до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Самое жесткое наказание — лишение свободы до двух лет. Штраф вырастет до 600 тыс. рублей, а лишение свободы — до трех лет, если автомобилист совершит аналогичное нарушение в четвертый раз.
Законодатели убеждены, что административная ответственность за превышение скорости не влияет более чем на 40% водителей. На полосу для встречного движения повторно выезжают почти 10% водителей.
Из-за выезда на встречную полосу:
С 2022 года техосмотр не понадобится, если водитель использует автомобиль или мотоцикл только в личных целях. Техосмотр останется обязательным для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет при постановке на учет, смене владельца или изменении конструкции. Документ опубликован на сайте Госдумы.
Авторы изменений считают, что изменения облегчат жизнь 50 млн автомобилистов. Для такси, автобусов и грузовых машин правила техосмотра не изменятся.
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