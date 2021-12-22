Уголовная ответственность теперь грозит тем, кто в третий раз превышает скорость, выезжает на встречную полосу движения или трамвайные пути. Новая статья УК будет применяться к автомобилистам, которые дважды привлекались к административной ответственности. Посмотреть документ можно здесь.

Штраф — от 200 до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Самое жесткое наказание — лишение свободы до двух лет. Штраф вырастет до 600 тыс. рублей, а лишение свободы — до трех лет, если автомобилист совершит аналогичное нарушение в четвертый раз.

Законодатели убеждены, что административная ответственность за превышение скорости не влияет более чем на 40% водителей. На полосу для встречного движения повторно выезжают почти 10% водителей.