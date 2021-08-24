Поездки на «Яндекс.Такси» в Краснодаре станут дороже
«Яндекс» повысит цены на поездки в такси. 24 августа стало известно, что изменения ценовой политики коснулись и Краснодара
О повышении цен на тарифы «Яндекс.Такси» сообщило издание Readovka. Стоимость поездок повысится во всех регионах, но компания не оповещает об этом пассажиров. В соцсетях «Яндекса», на сайте и в приложении такси об этом нет никакой информации. О повышении тарифа сообщили только водителям.
Отмечается, что цена поднимется только для пассажиров. Комиссию для водителей агрегатор повышать не будет.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» 24 августа порталу Юга.ру подтвердили информацию о повышении цен. В Краснодаре тариф изменится с 26 августа в пределах нескольких рублей.
«Эти изменения позволят инвестировать в качество и доступность сервиса, в безопасность поездок, а также помогут перевозчикам компенсировать растущие расходы, например, на обслуживание автомобилей и топливо», — сказали в пресс-службе.
Также компания рассчитывает, что благодаря изменениям стоимости на линии будет больше водителей и пассажирам будут доступны поездки без повышенного спроса.