Поездки на «Яндекс.Такси» в Краснодаре станут дороже

«Яндекс» повысит цены на поездки в такси. 24 августа стало известно, что изменения ценовой политики коснулись и Краснодара

О повышении цен на тарифы «Яндекс.Такси» сообщило издание Readovka. Стоимость поездок повысится во всех регионах, но компания не оповещает об этом пассажиров. В соцсетях «Яндекса», на сайте и в приложении такси об этом нет никакой информации. О повышении тарифа сообщили только водителям.

Отмечается, что цена поднимется только для пассажиров. Комиссию для водителей агрегатор повышать не будет.