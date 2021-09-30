В 2021 году в Краснодаре подскочил спрос на такси. Жители города вызывали его в 15 раз чаще, чем до пандемии. Одна из причин — рост туристического потока. Еще с начала этого года Краснодарский край принял рекордное число туристов — 9,5 млн человек. Это вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. Популярность такси у краснодарцев вряд ли будет падать в обозримом будущем. Многие отказываются от частных автомобилей, чтобы избежать лишних трат и дел по уходу за авто. В то же время общественный транспорт отталкивает скоплениями людей и опозданиями. Портал Юга.ру пообщался с таксистами в Краснодаре и узнал, как за последние годы изменилась их сфера деятельности и отношения с пассажирами.

Андрей Фрог, директор таксопарка «СимБа 495», 27 лет — Изменилось многое, в основном благодаря технологиям. Теперь заказы распределяются и учитываются через приложение, и водителям стало проще спрогнозировать, сколько они заработают за смену. Клиенты стали в целом лучше относиться к водителям, с большим пониманием. Сейчас такси пользуются все — от мала до велика. Причем пожилые люди не только звонят на номер диспетчера, но и стараются осваивать приложение. В самом начале пандемия была маленькой катастрофой: почти все водители ушли на самоизоляцию. Однако чуть позже ситуация изменилась. Таксопарки получили приток сотрудников, которые приходили в такси впервые из-за того, что основные работодатели отправили их на карантин. А чуть позже выросло и количество заказов, отчасти за счет популярности услуг доставки. Так что все приспособились, и лето 2021-го по статистике заработков сопоставимо с допандемийным летом 2019-го.

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Рабочий день организаторов таксопарка начинается с того, что мы смотрим число водителей на линии, связываемся с ними, чтобы узнать, все ли хорошо. Затем мы проверяем машины и готовим их к выходу, они проходят мойку и осмотр механиком. После этого переключаемся на административные дела — страховые вопросы, работа по ДТП. Потом занимаемся машинами в ремонте. Всего в нашем парке 153 автомобиля.

Самвел Аслибекян, водитель такси, 44 года — Я в такси уже более семи лет. Сейчас это мое основное дело. Люблю его за то, что можно лучше узнать город и пообщаться с разными людьми. Конечно, бывают и неудобные ситуации, когда приезжаешь, но никто не выходит. Среди коллег кто-то доволен, кто-то — нет, но я в целом могу сказать, что за последние пять лет все изменилось в лучшую сторону. Прежде всего из-за того, что люди стали больше пользоваться такси. Заработок и число заказов стабильные, сильно не скачут, усталость водителя можно отследить по времени на линии. Отпуск можно устраивать, когда сам посчитаешь нужным. Я его в этом году не проводил и пока не собираюсь, но если вдруг — то на море, конечно.

Андрей Волков, водитель такси, 22 года — В такси работаю более года, водительский стаж — более четырех лет. Начал во время пандемии из-за потери работы, появления свободного времени и любви к вождению. Такси не является основной деятельностью, скорее — подработкой в свободное время, поскольку в силу возраста и желания вождение меня не утомляет. Такси нравится за приятную для меня рутину — водить и чувствовать постоянный заработок. Иногда расстраивает отношение некоторых пассажиров к такси, небрежность поведения в машине во время поездки и долгие простои в ожидании, когда же выйдет человек. Еще хотелось бы перенять опыт других стран, где пассажир уточняет количество людей в поездке — это готовит водителя к полной посадке в салоне. Прежде чем начать выполнять заказы, мы проходим видеообучение; я ввел бы подобные видео и для пассажиров — о том, как вести себя в такси. Еще перед поездкой можно отправлять пассажирам уведомления «Цените чужой труд» или «Сохраняйте чистоту в салоне».

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