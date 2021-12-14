По всей России начались забастовки таксистов из-за условий работы. Волна дошла до Анапы

В России таксисты жалуются на условия труда. В Анапе водители вышли на забастовку

Что произошло? В конце августа 2021 года Яндекс повысил цены на такси. Тариф подняли всего на несколько рублей, но компания не стала об этом никого оповещать. Тогда агрегатор заявил, что комиссию для водителей повышать не будут, но некоторые таксисты заявили об обратном. После этого началась волна протестов. Водители стали выходить на забастовки в разных городах России. 1 декабря устроили забастовки таксисты ЯНАО, 6 декабря РБК написал о забастовке в Уфе, 7 декабря все продолжилось в Арзамасе Нижегородской области, 13 декабря вышли таксисты Вологды. В Анапе забастовка прошла 13 декабря. Там водители собрались возле ТЦ «Большой». В соцсетях писали, что это происходило так — водители вызвали такси и предлагали водителю присоединиться к протестам.

Что говорят водители? Один из водителей «Яндекс.такси» рассказал журналисту Юга.ру, что агрегатор неравномерно распределяет заказы. Мужчина работает в компании уже семь лет, но даже это не способствует улучшению условий. Другой водитель Яндекса рассказал, что летом агрегатор поднял комиссию для водителей во всех городах на разный процент. В Краснодара он вырос с 17 до 20. Кроме того, еще 3-8% забирают таксопарки. «Цена на перевозки осталась та же. Бензин, газ, комиссия растут, а цены нет. Не учитываются отменённые заказы, подача, пробки. Можно взять заказ за 300 рублей и простоять час в пробке. Завершаешь заказ, пишешь в поддержку, отвечают что заказ расчитан верно. В итоге остаёшься в минусе, ведь на момент подачи пробки не было. Конечно, Яндекс говорит, что есть гарантия минимального дохода, но для этого надо сделать 35 заказов по многочасовым пробкам. Гарантия сейчас составляет 6 тыс. 300 рублей. В июле она была 12 тыс. рублей. Думаю причин для недовольств хватает», — сказал водитель.