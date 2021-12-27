В Сочи будут судить инженера, по вине которого ребенок провалился в люк
В Сочи ребенок упал в люк и сломал позвоночник. Уголовное дело против инженера управляющей компании передали в суд
В Сочи будут судить исполняющего обязанности главного инженера управляющей компании «РЭО-10». Его обвиняют в оказании услуги ненадлежащего качества, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью ребенка (п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
8 июня ребенок наступил на люк около дома на улице Клубничной и упал в канализационный коллектор. 9-летний мальчик получил переломы бедра и грудных позвонков.
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По версии следствия, в случившемся виноват инженер, который не проверил безопасность люка и не проконтролировал содержание территории рядом с домом. Следователи собрали доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро направят в суд.
Напомним, в сентябре краснодарская школьница провалилась в открытый люк, которого не было видно из-за лужи. В 2019 году в Краснодаре погибла сотрудница коммунальной компании, когда спустилась в люк для проверки. В Сочи в 2018 году ребенок упал в открытый люк на территории школы, — так сообщало МВД. Но позже в мэрии заявили, что люк был закрыт и находился за пределами школьной территории.