В Сочи будут судить инженера, по вине которого ребенок провалился в люк

8 июня ребенок наступил на люк около дома на улице Клубничной и упал в канализационный коллектор. 9-летний мальчик получил переломы бедра и грудных позвонков.

По версии следствия, в случившемся виноват инженер, который не проверил безопасность люка и не проконтролировал содержание территории рядом с домом. Следователи собрали доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро направят в суд.

Напомним, в сентябре краснодарская школьница провалилась в открытый люк, которого не было видно из-за лужи. В 2019 году в Краснодаре погибла сотрудница коммунальной компании, когда спустилась в люк для проверки. В Сочи в 2018 году ребенок упал в открытый люк на территории школы, — так сообщало МВД. Но позже в мэрии заявили, что люк был закрыт и находился за пределами школьной территории.