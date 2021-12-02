В Сочи после шторма обнаружили незаконную канализацию

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео телеграм-канала «Сочи №1», t.me/soch01
    © Кадр из видео телеграм-канала «Сочи №1», t.me/soch01

В Сириусе 1 декабря сильный шторм разрушил набережную и обнажил незаконную канализацию

На побережье федеральной территории Сириус в Сочи второй день бушует сильный шторм. В социальных сетях очевидцы поделились видео произошедшего. На кадрах видно, как волны разбиваются о защитные сооружения и затапливают набережную.

Глава Сириуса Дмитрий Плишкин написал в своем инстаграме, что последствия шторма устраняют уже два дня. По его словам, волны обнажили проблемы, которые требуют внимания.

«Подтопило район Парусной улицы, ливневки не справились. Сейчас вода уже ушла, движение восстановлено. На набережной частично провалилась тротуарная плитка. Повреждено бетонное укрепление променада. В некоторых местах частично разорвано покрытие беговой дорожки, на ней много песка», — написал Плишкин.

Кроме того, в одном из прибрежных кафе нашли серьезное нарушение. После того как водой вымыло гальку, на пляже обнаружили незаконную канализацию. По этому факту уже начали проверку.

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