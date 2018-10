В Сочи восьмилетний мальчик провалился в люк на территории школы

View this post on Instagram

От подписчицы: - Сегодня днём, возле нашей школы на конечной 38, ребенок провалился в люк. Просто наступил на него, люк перевернулся и он уже внутри. Хорошо,что все обошлось. У кого есть младшие дети,проведите беседу! Хотя и с нашими большими не мешало бы.