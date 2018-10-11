В Сочи восьмилетний мальчик провалился в люк на территории школы
В Сочи начали проверку по факту падения в люк восьмилетнего мальчика
В полицию в 15:16 позвонили из больницы и сообщили, что поступил ребенок с травмами. Правоохранители выехали в медучреждение и выяснили, что мальчик провалился в открытый люк на территории школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пострадавшему медики назначили амбулаторное лечение. По факту происшествия проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.
View this post on Instagram
От подписчицы: - Сегодня днём, возле нашей школы на конечной 38, ребенок провалился в люк. Просто наступил на него, люк перевернулся и он уже внутри. Хорошо,что все обошлось. У кого есть младшие дети,проведите беседу! Хотя и с нашими большими не мешало бы. ⠀ Просим обратить внимание @admsochi ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.