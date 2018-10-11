В Сочи восьмилетний мальчик провалился в люк на территории школы

В Сочи начали проверку по факту падения в люк восьмилетнего мальчика

В полицию в 15:16 позвонили из больницы и сообщили, что поступил ребенок с травмами. Правоохранители выехали в медучреждение и выяснили, что мальчик провалился в открытый люк на территории школы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшему медики назначили амбулаторное лечение. По факту происшествия проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.