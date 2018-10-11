В пресс-службе мэрии Сочи прокомментировали инцидент с упавшим в люк восьмилетним школьником

Как сообщали Юга.ру, днем 11 октября мальчик поступил в больницу с травмами после падения в люк. По данным МВД, люк, находящийся на территории школы, был открыт.

В мэрии Сочи сообщили, что мальчик — ученик второго класса школы № 9 в Хостинском районе Сочи.

«Школьник наступил на крышку люка, расположенного на газоне, и провалился в колодец. Ребенка достали очевидцы, он не пострадал, травм нет», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что участок, на котором расположен люк, относится к дорожной развязке «Стадион», а сам колодец является частью ливневой канализации для отвода дождевых вод с развязки. Ее обслуживают специалисты Дагомысского ДРСУ. Место происшествия обследовали дорожники, представители администрации района и городского департамента транспорта.

«На данный момент известно, что в момент инцидента крышка была на люке, обстоятельства при которых ребенок оказался на крышке люка и причины, по которым она перевернулась, выясняются. После детального анализа будут сделаны выводы комиссии о происшествии, о которых мы сообщим дополнительно. Сейчас люк снова запакован, крышка повторно укреплена», — добавили в мэрии.