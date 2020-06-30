В Краснодаре в канализационном люке умерла женщина

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 30 июня произошел инцидент, в котором погибла женщина

Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». Очевидцы рассказали, что женщина-контролер из коммунальной компании вместе с напарником пришла проверить канализационный люк на улице 40-летия Победы. Приблизительно в 11:30 сотрудники спустились вниз и потеряли сознание от скопившегося газа. Женщина погибла, ее напарника госпитализировали. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что на месте работали медики и спасатели. Последние спускались в колодец с газовыми баллонами.

В СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру прокомментировали, что проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Юга.ру ранее рассказывали о похожей трагедии: в 2013 году в Староминском районе при аналогичных обстоятельствах тоже погибли люди. Местный житель решил достать мяч, который упал в колодец. Мужчина попытался спуститься на дно, но упал вниз, после чего за ним отправился сосед, но тоже упал. За ними двумя в колодец полез полицейский, но также оказался на дне. Все трое погибли. Позже следствие установило, что причиной мог стать скопившийся в низине сероводородный газ, который вызвал потерю сознания.

ЖКХ Краснодар Происшествия смерть

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