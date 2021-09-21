В Краснодаре школьница провалилась в открытый люк, которого не было видно из-за лужи
21 сентября краснодарская школьница упала в люк рядом со школой № 52
Днем 21 сентября в телеграм-канале «Типичный Краснодар» опубликовали видео, на котором школьники идут по затопленному тротуару в районе школы № 52 на улице Трудовой Славы. Девушка провалилась в люк — его не было видно под водой.
По словам очевидцев, после падения на ноге у школьницы синяк и повреждена спина. Одежда испачкана в фекалиях, а обувь испорчена.
Вечером в телеграме пресс-службы администрации Краснодара рассказали, что на этом месте действительно не было люка. Сейчас канализационное отверстие закрыли люком.
Дептранс направил специалистов на место происшествия, чтобы определить, кому принадлежит канализационная сеть.
Юга.ру писали о похожих проишествиях в Краснодаре. В апреле шестилетний ребенок провалился в открытый люк на улице Генерала Трошева. В прошлом году на улице Невкипелого девушка упала в открытый люк, когда выходила из машины. В 2019 году двухлетняя девочка также провалилась в открытый люк на улице Дзержинского.