В Краснодаре школьница провалилась в открытый люк, которого не было видно из-за лужи

21 сентября краснодарская школьница упала в люк рядом со школой № 52

Днем 21 сентября в телеграм-канале «Типичный Краснодар» опубликовали видео, на котором школьники идут по затопленному тротуару в районе школы № 52 на улице Трудовой Славы. Девушка провалилась в люк — его не было видно под водой.

По словам очевидцев, после падения на ноге у школьницы синяк и повреждена спина. Одежда испачкана в фекалиях, а обувь испорчена.