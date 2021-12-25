В суд передали дело о смерти пятилетней девочки на Кубани от отравления

Фельдшеру, не оказавшей помощь ребенку при сильном отравлении, грозит до трех лет лишения свободы. Расследование контролировал Бастрыкин

Напомним, в прошлом году в Тимашевске семья из четырех человек попала в реанимацию с признаками тяжелого отравления: тошнотой, ознобом, высокой температурой. В больнице одна из пострадавших, пятилетняя девочка, скончалась. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Весной родители погибшего ребенка пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину, что точную причину смерти все еще не установили, а врачи недостаточно сделали для спасения ребенка. Бастрыкин поручил проверить доводы родителей и назначить экспертизу.

24 декабря пресс-службы прокуратуры и следкома Краснодарского края сообщили, что уголовное дело направили в суд. 56-летнюю фельдшера обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 25 ноября 2020 года фельдшер скорой помощи приехала по вызову об отравлении семьи из четырех человек. Женщина убедилась в наличии у пятилетней девочки признаков интоксикации, но не оценила степень обезвоживания, не промыла желудок ребенка и не начала восполняющую жидкость терапию. Кроме того, фельдшер ввела девочке препарат, к лечению которым не было показаний.