Первое задержание, средство для насекомых, проверка подрядчиков «Магнита». Новые подробности в деле об отравлении арбузом

Портал Юга.ру собрал всю новую информацию по делу о смертельном отправлении в семье москвичей

В чем дело? В Москве скончались 61-летняя женщина и 15-летняя девочка. По одной из версий, причиной смерти стало отравление арбузом, купленным в местном «Магните».

Из того же дома госпитализировали десятерых человек с симптомами отравления. Роспотребнадзор изъял для экспертизы продукты из квартир отравившихся, «Магнита» на улице Совхозной, а также направил на исследование пробы воздуха и воды из сети дома.

Что показала экспертиза Роспотребнадзора? 13 сентября в московском управлении Роспотребнадзора рассказали «Интерфаксу», что в арбузах из квартиры отравившихся нашли следы вещества для уничтожения насекомых. Им пользовались для обработки помещений «Магнита».

Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на экспертизу рассказал, что магазин обрабатывали средством «Цигатрин». В арбузах нашли вещество лямбда-цигалотрин в дозе 0,12 мг/кг.

«Принимая во внимание даже самые жёсткие установленные экспериментально показатели острой токсичности, смертельная доза вещества для подростка массой 50 кг может составлять 1000 мг, для взрослого человека средней массой 70 кг — 1400 мг. При содержании лямбда-цигалотрина в количестве 0,12 мг на 1 кг продукта для достижения смертельных доз необходимо съесть более 8 тонн арбуза», — отмечено в экспертизе.

Есть подозреваемые? В следственном комитете по Москве рассказали о задержании сотрудника частной компании, проводившего обработку «Магнита». По данным телеграм-канала Mash, задержанный дезинсектор — 39-летний Антон Котов. Он работает в «Климовск-Дез».