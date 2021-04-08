Бастрыкин проконтролирует дело о смерти 5-летней девочки от отравления на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 7 апреля сообщил, что лично проконтролирует работу СК по делу о смерти ребенка от отравления в Тимашевске

В начале декабря 2020 года в Тимашевске семью из четырех человек доставили в больницу с признаками тяжелого отравления ­­ — тошнотой, ознобом и высокой температурой. В результате умерла 5-летняя девочка. Уголовное дело тогда возбудили по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Во время видеоконференции с главой СК РФ Александром Бастрыкиным родители погибшей девочки пожаловались, что точную причину смерти не установили до сих пор, а врачи не приняли должных мер для спасения ребенка.

Председатель СК РФ поручил сотрудникам территориального следкома проверить доводы родителей и назначить экспертизу. К работе подключили Судебно-эксперный центр СК. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства, сообщили 7 апреля в пресс-службе СУ СК РФ.