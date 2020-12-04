В Тимашевске семья из четырех человек попала в реанимацию с отравлением
В Краснодарском крае в начале декабря госпитализировали семью с отравлением
В Тимашевске семью из четырех человек госпитализировали в центральную больницу после обеда. Взрослых и двух детей доставили в реанимацию с явными признаками тяжелой интоксикации — тошнотой, ознобом и высокой температурой.
Известно, что перед отравлением семья ела сыр и творог, которые были куплены в магазине рядом с домом. По предварительным данным, это и стало причиной отравления, написала 3 декабря «Российская газета».
В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 4 декабря сообщили порталу Юга.ру, что по факту произошедшего начали доследственную проверку. Специалисты проводят судебно-медицинскую, санитарно-эпидемиологическую и химико-токсическую экспертизы.
Напомним, в конце ноября в Отраднинском районе 10-месячная девочка отравилась крысиным ядом.
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