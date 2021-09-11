В Москве два человека погибли после того, как съели арбуз из «Магнита». Но точно ли в нем дело?
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Что случилось? Днем 10 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве семья попала в реанимацию, съев арбуз, купленный в «Магните» на улице Совхозной.
Арбуз съели 8 сентября после ужина, его не ел только отец семейства. На следующий день у матери, 61-летней женщины и 15-летней девочки началась рвота. Домой вызвали скорую, но медики не стали госпитализировать больных, так как списали все на обычное отравление. К вечеру состояние ухудшилось, тогда снова вызвали скорую и на этот раз троих госпитализировали.
Бабушка умерла вечером 9 сентября, а утром 10 сентября скончалась девочка от отказа органов. У отца нет никаких симптомов отравления. Состояние матери сначала стабилизировалось, а потом снова ухудшилось и ее перевели в реанимацию.
Вечером 10 сентября стало известно, что из дома на улице Совхозной, 16, где отравилась семья, госпитализировали двух мальчиков 9 и 11 лет с симптомами отравления. Они не ели арбуз и неизвестно, чем отравились.
11 сентября телеграм-канал Life Shot сообщил, что из того же дома госпитализировали двух сестер 12 и 17 лет и 25-летнего парня с признаками отравления. Они тоже ели арбуз, но купили его в другом продуктовом.
Продавец магазина, где другая семья купила арбуз, заявила, что отравиться после покупки не могли и назвала это «сказкой про белых медвежат». На арбузы есть сертификаты, а в помещении регулярно проводят обработку.
Как сообщил интернет-портал «Известия», всего за два дня с улицы Совхозной в больницу доставили девять человек с признаками отравления.
Что говорят надзорные органы? Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека), сообщили в пресс-службе столичного управления СК. Проверку также начала и Люблинская межрайонная прокуратура.
«Магнит» на улице Совхозной оцепили. Внутри работают сотрудники полиции. Как сообщил телеграм-канал Russia Today, магазин снял с продажи всю партию арбузов.
Следователи выехали в больницу, где находится пострадавшая женщина, а в доме на улице Совхозной проводится поквартирный обход. Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изъяли все продукты в доме для экспертизы.
К дому также приехали сотрудники «Мосгаза», они проверяют нет ли утечки. Специалисты «Водоканала» сделали заборы воды из подвала. На место отправили и кинологический расчёт МЧС.
Что сказали представители «Магнита»? 11 сентября в пресс-службе сети Юга.ру рассказали, что «Магнит» проводит внутреннее расследование. На прошлой неделе была плановая проверка качества всех партий арбузов и все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам.
Поставщик той партии арбузов — крестьянско-фермерское хозяйство (КНХ) «Каныгин». Его продукция поставляется не только в «Магнит», но и в другие крупные российские розничные сети. Поставщик сотрудничает с сетью в расследовании.
Сегодня телеграм-канал «РЕН ТВ» опубликовал отчет проверки арбузов за 2 сентября. Согласно документу, все пробы соответствуют нормам.
Также представители сети рассказали, что с 6 по 9 сентября в Москве и области «Магнит» продал около 73 тонн арбузов. За это время не было жалоб на качество продукта.
«Магнит» передал пробы арбузов, продававшихся в магазине на улице Совхозной, на повторную лабораторную проверку. Результаты ожидаются в начале следующей недели. В пресс-службе подчеркнули, что вся партия арбузов снята с продажи не только в Москве, но и в других регионах до выяснения обстоятельств случившегося.
Магазин на улице Совхозной закрыт до завершения следствия.