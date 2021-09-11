Собрали всю информацию о трагедии в Москве

Что случилось? Днем 10 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что в Москве семья попала в реанимацию, съев арбуз, купленный в «Магните» на улице Совхозной. Арбуз съели 8 сентября после ужина, его не ел только отец семейства. На следующий день у матери, 61-летней женщины и 15-летней девочки началась рвота. Домой вызвали скорую, но медики не стали госпитализировать больных, так как списали все на обычное отравление. К вечеру состояние ухудшилось, тогда снова вызвали скорую и на этот раз троих госпитализировали. Бабушка умерла вечером 9 сентября, а утром 10 сентября скончалась девочка от отказа органов. У отца нет никаких симптомов отравления. Состояние матери сначала стабилизировалось, а потом снова ухудшилось и ее перевели в реанимацию.

Вечером 10 сентября стало известно, что из дома на улице Совхозной, 16, где отравилась семья, госпитализировали двух мальчиков 9 и 11 лет с симптомами отравления. Они не ели арбуз и неизвестно, чем отравились. 11 сентября телеграм-канал Life Shot сообщил, что из того же дома госпитализировали двух сестер 12 и 17 лет и 25-летнего парня с признаками отравления. Они тоже ели арбуз, но купили его в другом продуктовом.

Продавец магазина, где другая семья купила арбуз, заявила, что отравиться после покупки не могли и назвала это «сказкой про белых медвежат». На арбузы есть сертификаты, а в помещении регулярно проводят обработку.

Как сообщил интернет-портал «Известия», всего за два дня с улицы Совхозной в больницу доставили девять человек с признаками отравления. Что говорят надзорные органы? Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека), сообщили в пресс-службе столичного управления СК. Проверку также начала и Люблинская межрайонная прокуратура. «Магнит» на улице Совхозной оцепили. Внутри работают сотрудники полиции. Как сообщил телеграм-канал Russia Today, магазин снял с продажи всю партию арбузов.

Следователи выехали в больницу, где находится пострадавшая женщина, а в доме на улице Совхозной проводится поквартирный обход. Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изъяли все продукты в доме для экспертизы. К дому также приехали сотрудники «Мосгаза», они проверяют нет ли утечки. Специалисты «Водоканала» сделали заборы воды из подвала. На место отправили и кинологический расчёт МЧС.

Что сказали представители «Магнита»? 11 сентября в пресс-службе сети Юга.ру рассказали, что «Магнит» проводит внутреннее расследование. На прошлой неделе была плановая проверка качества всех партий арбузов и все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам. Поставщик той партии арбузов — крестьянско-фермерское хозяйство (КНХ) «Каныгин». Его продукция поставляется не только в «Магнит», но и в другие крупные российские розничные сети. Поставщик сотрудничает с сетью в расследовании. Сегодня телеграм-канал «РЕН ТВ» опубликовал отчет проверки арбузов за 2 сентября. Согласно документу, все пробы соответствуют нормам.