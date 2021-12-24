Минюст признал иноагентами инициативные группы ЛГБТ+ из Краснодара и Санкт-Петербурга

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Анастасии Паньковой, Юга.ру
    © Фото Анастасии Паньковой, Юга.ру

Минюст внес в реестр иноагентов инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Санкт-Петербурга

24 декабря Минюст дополнил список незарегистрированных общественных объединений — иноагентов. На этот раз в него попали инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и ЛГБТ-инициативная группа «Выход» из Санкт-Петербурга.

Нет иноагентов, есть журналисты:

«Реверс» помогает ЛГБТ+ людям в Краснодаре и Ростове-на-Дону: устраивает психологические группы, проводит тематические кинопоказы и мероприятия, оказывает юридическую поддержку тем, кто столкнулся с дискриминацией.  

«Выход» также устраивает поддерживающие мероприятия, предлагает юридические и психологические консультации, выпускает тематические материалы. 

В реестре указан источник доходов «Реверса» и «Выхода» — благотворительный фонд «Сфера», признанный иноагентом в 2016 году.

Читайте также:

Теперь в списке незарегестрированных общественных организаций, выполняющих функции иностранного агента, шесть пунктов. При этом четыре организации из реестра защищают права ЛГБТ+людей. Напомним, 8 ноября статус иноагента получила «Российская ЛГБТ-сеть», а 17 декабря иноагентом признали дальневосточное общественное движение «Маяк». Еще два иноагента из списка — медиапроет «ОВД-инфо» (иноагент с 29.09.2021) и движение «Голос» (попал в реестр иноагентов 18.08.2021).

Как писали Юга.ру, летом трех девочек-подростков на Кубани обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за шуточного видео. Позже обвинения сняли.

ЛГБТ Министерство юстиции РФ Правозащитники

Новости

Кубанца наградят медалью Уполномоченного по правам человека в РФ
Минюст признал иноагентами инициативные группы ЛГБТ+ из Краснодара и Санкт-Петербурга
Депутаты Новороссийска выбрали нового мэра
Экс-депутат сообщил об обысках в мэрии Ейска. В МВД обыски подтвердили, в ФСБ нет
В Сочи на проезжей части устроили массовую драку
Жителей Кубани предупредили о лавиноопасности

Лента новостей

Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Вчера, 08:37
Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Смотрим с высоты птичьего полета
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Вчера, 10:00
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Краткий обзор и яркие фотографии
Рост по всем направлениям
Вчера, 11:34 Партнерский
Рост по всем направлениям
Уралсиб рассказал, что ждет банковскую розницу в Краснодарском крае

Реклама на сайте