Минюст признал иноагентами инициативные группы ЛГБТ+ из Краснодара и Санкт-Петербурга
Минюст внес в реестр иноагентов инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Санкт-Петербурга
24 декабря Минюст дополнил список незарегистрированных общественных объединений — иноагентов. На этот раз в него попали инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и ЛГБТ-инициативная группа «Выход» из Санкт-Петербурга.
Нет иноагентов, есть журналисты:
«Реверс» помогает ЛГБТ+ людям в Краснодаре и Ростове-на-Дону: устраивает психологические группы, проводит тематические кинопоказы и мероприятия, оказывает юридическую поддержку тем, кто столкнулся с дискриминацией.
«Выход» также устраивает поддерживающие мероприятия, предлагает юридические и психологические консультации, выпускает тематические материалы.
В реестре указан источник доходов «Реверса» и «Выхода» — благотворительный фонд «Сфера», признанный иноагентом в 2016 году.
Читайте также:
Теперь в списке незарегестрированных общественных организаций, выполняющих функции иностранного агента, шесть пунктов. При этом четыре организации из реестра защищают права ЛГБТ+людей. Напомним, 8 ноября статус иноагента получила «Российская ЛГБТ-сеть», а 17 декабря иноагентом признали дальневосточное общественное движение «Маяк». Еще два иноагента из списка — медиапроет «ОВД-инфо» (иноагент с 29.09.2021) и движение «Голос» (попал в реестр иноагентов 18.08.2021).
Как писали Юга.ру, летом трех девочек-подростков на Кубани обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за шуточного видео. Позже обвинения сняли.