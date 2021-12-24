Минюст внес в реестр иноагентов инициативные группы ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и «Выход» из Санкт-Петербурга

24 декабря Минюст дополнил список незарегистрированных общественных объединений — иноагентов. На этот раз в него попали инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара и ЛГБТ-инициативная группа «Выход» из Санкт-Петербурга.

Нет иноагентов, есть журналисты:

«Реверс» помогает ЛГБТ+ людям в Краснодаре и Ростове-на-Дону: устраивает психологические группы, проводит тематические кинопоказы и мероприятия, оказывает юридическую поддержку тем, кто столкнулся с дискриминацией.

«Выход» также устраивает поддерживающие мероприятия, предлагает юридические и психологические консультации, выпускает тематические материалы.

В реестре указан источник доходов «Реверса» и «Выхода» — благотворительный фонд «Сфера», признанный иноагентом в 2016 году.